LABORDETA - Aragón (1977)

LABORDETA - Aragón (1977)  

(Descripción del vídeo en YouTube): Hemos seleccionado del Archivo RTVE una de las canciones más populares de José Antonio LABORDETA, cantautor, escritor y político español (fue diputado en el Congreso por la Junta Aragonesita), “Aragón”, que viene en el quinto álbum (primero grabado en directo) con el sello Movieplay, “Labordeta En Directo” (1977). Labordeta, que tras años dedicado a la enseñanza y a la escritura (como novelista y ensayista) comenzó en la canción a finales de los años sesenta...

RGr8888 #2 RGr8888
A la mierda!
#3 josejon
#2 ... dijo Labordeta a sus señorías.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
(de la descripción del vídeo en YouTube): "... Durante la Transición española fue todo un símbolo de la canción de autor aragonesa. En los años noventa dirigió y presentó en Televisión Española una de las mejores series de viajes que realizaba por toda la geografía, ‘Un país en la mochila’, donde con su mirada de hombre cabal iba recorriendo los pueblos. Desde 2000 y hasta 2008, fue diputado en Madrid por el partido ‘Chunta Aragonesita’. Algunas de sus intervenciones en el Parlamento,

Asimismov #4 Asimismov *
Arremójate la tripa
que ya viene la caló.

acordes.lacuerda.net/jose_antonio_labordeta/arremojate_la_tripa
