LABORDETA - Aragón (1977)  

(Descripción del vídeo en YouTube): Hemos seleccionado del Archivo RTVE una de las canciones más populares de José Antonio LABORDETA, cantautor, escritor y político español (fue diputado en el Congreso por la Junta Aragonesita), “Aragón”, que viene en el quinto álbum (primero grabado en directo) con el sello Movieplay, “Labordeta En Directo” (1977). Labordeta, que tras años dedicado a la enseñanza y a la escritura (como novelista y ensayista) comenzó en la canción a finales de los años sesenta...