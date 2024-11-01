La iniciativa, disponible en la web labia.ccn.cni.es
, permite entrenar la detección y mitigación de técnicas de manipulación de modelos de IA mediante desafíos prácticos e interactivos. ----- LABIA es un juego de tipo Catch the Password. Su objetivo es convencer al asistente de que revele la contraseña secreta de cada nivel utilizando técnicas de prompt injection. - Escribe prompts creativos para intentar que el modelo revele la contraseña o te dé pistas para descubrirla. - Sube de nivel para enfrentarte a mejores defensas.