El laberinto cruel de Noelia: cuando la justicia y tu familia impiden que mueras con dignidad
Hace tres años, Noelia decidió acabar con todo. Se asomó a la ventana del quinto piso en el que vivía y se tiró. Ese intento de suicidio la dejó parapléjica, con daños irreversibles.
noelia
,
eutanasia
,
derecho
,
abogados cristianos
133
politica
4 comentarios
#1
Esteban_Rosador
El relato del acoso de abogados cristianos es escalofriante.
3
K
53
#2
sotillo
#1
Hijos de puta que no tienen mejor cosa que hacer que tortura a quien no puede defenderse, ahora no tienen solo la culpa ellos, esto no les serviría de mucho si no tuvieran a la justicia apuntada y devota de su religión y que el resto de la judicatura mire para otro lado, por qué lo justo sería que ningún juez que se declare cristiano pueda dictar sentencia sobre estos casos
0
K
11
#4
Nihil_1337
*
#1
#2
Parece que en infolibre omiten bastantes datos para entender esta historia en su conjunto. Y es mucho más escalofriante que el capítulo final de abogados cristianos en el que nos encontramos. Los dejo aqui para el que le interese:
Los padres de Noelia tuvieron mala suerte económica, perdieron la casa y se quedaron en la calle con su hija preadolescente. El Estado, en vez de ayudarles a salir adelante como familia unida, declaró a la niña en desamparo, les quitó la custodia y la metió…
» ver todo el comentario
0
K
6
#3
asola33
Ya es mala suerte sobrevivir a tirarse de un quinto piso. ¿Había algo o cemento duro? Yo creía que cinco pisos era muerte asegurada.
0
K
11
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
