El laberinto cruel de Noelia: cuando la justicia y tu familia impiden que mueras con dignidad

Hace tres años, Noelia decidió acabar con todo. Se asomó a la ventana del quinto piso en el que vivía y se tiró. Ese intento de suicidio la dejó parapléjica, con daños irreversibles.

Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
El relato del acoso de abogados cristianos es escalofriante.
sotillo #2 sotillo
#1 Hijos de puta que no tienen mejor cosa que hacer que tortura a quien no puede defenderse, ahora no tienen solo la culpa ellos, esto no les serviría de mucho si no tuvieran a la justicia apuntada y devota de su religión y que el resto de la judicatura mire para otro lado, por qué lo justo sería que ningún juez que se declare cristiano pueda dictar sentencia sobre estos casos
Nihil_1337 #4 Nihil_1337 *
#1 #2 Parece que en infolibre omiten bastantes datos para entender esta historia en su conjunto. Y es mucho más escalofriante que el capítulo final de abogados cristianos en el que nos encontramos. Los dejo aqui para el que le interese:

Los padres de Noelia tuvieron mala suerte económica, perdieron la casa y se quedaron en la calle con su hija preadolescente. El Estado, en vez de ayudarles a salir adelante como familia unida, declaró a la niña en desamparo, les quitó la custodia y la metió…   » ver todo el comentario
asola33 #3 asola33
Ya es mala suerte sobrevivir a tirarse de un quinto piso. ¿Había algo o cemento duro? Yo creía que cinco pisos era muerte asegurada.
