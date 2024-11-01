·
El Kremlin señala que la OTAN «de facto está luchando contra Rusia» y anuncia que perseguirá a los países que se apropien de sus activos
Tras las incursiones en dos espacios aéreos protegidos por la Alianza Atlántica durante la semana pasada, Moscú carga contra los aliados por su apoyo a Ucrania
etiquetas
otan
rusia
actualidad
actualidad
#2
Tunguska08Chelyabinsk13
Normal. Y encima no comprado, que sería una cosa, si no que regalado, y miles de millones para sostener su economía.
#1
Joaker
Cuantas amenazas van ya en las ultimas 24 horas?
#3
lluissubi
Cuando empezará UE a hablar con rusia, su vecino, y pasar de EEUU, que no son vecinos?
UE tendría que madurar.
#4
Klamp
#3
Ucrania también es un vecino europeo pero bueno
#5
lluissubi
#4
si, claro! Hay que hablar entre los vecinos y buscar soluciones.
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
UE tendría que madurar.