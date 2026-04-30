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Koldo asegura que recibió miles de euros en “metálico” del PSOE en concepto de gastos, incluidos billetes de 500

El juicio por la trama de las mascarillas se ha reanudado este jueves en el Supremo con la declaración de Koldo García. A preguntas de su abogada, ha desmentido la idea que ayer deslizó el comisionista Víctor de Aldama, que relató una relación muy cercana entre el exasesor y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. García se ha definido como un hombre “muy campechano”, que habla hasta con las piedras, pero ha apelado al “sentido común”: “después de que fue presidente del Gobierno, yo no hablaba con el presidente”.

| etiquetas: koldo , juicio , abalos , chistorras , psoe , corrupción
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6 comentarios
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#4 Leon_Bocanegra *
Madre mía, estaba ahora mismo el subnormal de Carlos Cuesta echando pestes de Koldo. Después de estar toda la semana comiéndole el badajo, parece ser que hoy Koldo no ha dicho lo que ellos querían que dijera (o lo que le pagaron por decir) y tiene a toda la derecha rancia de la emisora de Federico echando espuma por la boca xD xD
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A.more #3 A.more
Los sobres del PP creo que eran legales al final. O por lo menos nadie está en la cárcel por ello
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Supercinexin #5 Supercinexin
#3 El contable xD
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#6 Leon_Bocanegra
#5 la culpa... del informático.
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#2 poxemita
Chistorras......
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FunFrock #1 FunFrock
Disponible en modo lectura

El juicio por la trama de las mascarillas se ha reanudado este jueves en el Supremo con la declaración de Koldo García. A preguntas de su abogada, ha desmentido la idea que ayer deslizó el comisionista Víctor de Aldama, que relató una relación muy cercana entre el exasesor y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. García se ha definido como un hombre “muy campechano”, que habla hasta con las piedras, pero ha apelado al “sentido común”: “después de que fue…   » ver todo el comentario
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