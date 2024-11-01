'kodokushi’: muertes en soledad. Japón registró casi 77.000 casos en 2025

De los 204.562 cadáveres gestionados por la policía en todo el país en 2025, un total de 76.941 correspondió a muertes en soledad (kodokushi): personas que perdieron la vida en sus hogares mientras vivían solas. 7.148 casos en los que se tardó más de una semana en descubrir a una persona fallecida, lo que representa el 9 % del total de muertes en aislamiento (koritsushi). La Oficina del Gabinete estimó que, de esa cifra, 22.222 casos (casi el 30 % del total) pueden considerarse muertes en aislamiento, al haber sido los fallecidos hallados ocho