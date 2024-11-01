Kim Jong-un planta a Trump en su gira por Asia

El Líder Supremo de Corea del Norte hizo valer la posición de fuerza de su gobierno y no se reunió con el presidente de Estados Unidos. Tras los encuentros entre Donald Trump y Kim Jong-un en Hanói durante su primera administración, tuvo lugar un estancamiento de las conversaciones entre Washington y Pyongyang. Kim buscaba garantías de no agresión y levantamientos de sanciones a cambio de un progresivo desmantelamiento del programa nuclear norcoreano; Trump nunca estuvo dispuesto a ofrecerle tal cosa. Estados Unidos buscaba una capitulación…