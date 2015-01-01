Kim Davis quiere que el Tribunal Supremo destruya la igualdad matrimonial en EEUU (eng)

La desprestigiada funcionaria de Kentucky no ha ganado ninguna de sus batallas legales, pero ella y sus abogados cristianos esperan ahora deshacer el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país. Y es que la ex secretaria del condado de Rowan, Kentucky, que desafió la ley en 2015 al negarse a firmar licencias matrimoniales para parejas del mismo sexo, y que ya tuvo que pagar 100.000 dólares a una de las parejas cuyos derechos civiles bloqueó, y que se vio obligada a pagar a los abogados de esa pareja más de 260.000 dólares
| etiquetas: eeuu , matrimonio , personas del mismo sexo , lgtbi , tribunal supremo
Esta es una mujer que, en orden cronológico, se casó con Marido 1, tuvo gemelos con Futuro Marido 3, se divorció de Marido 1, se casó con Marido 2, se divorció de Marido 2, se casó con Marido 3, se divorció de Marido 3, y luego se volvió a casar con Marido 2.