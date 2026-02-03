edición general
Kid Rock dará concierto como "alternativa patriótica" al show de Bad Bunny en Super Bowl

Kid Rock y otros cantantes de country darán un concierto como “alternativa patriótica” al espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny el próximo domingo en el Super Bowl LX, anunció este lunes Turning Point USA, grupo del fallecido líder ultraconservador Charlie Kirk. Con el espectáculo, cuya ubicación aún no es pública, la agrupación conservadora promete celebrar “la fe, la familia y la libertad”.

skaworld #1 skaworld
Kid Rock celebra “la fe, la familia y la libertad”.
Bad Bunny contra el fascismo.

Esto no te lo veias venir eh Nostradamus
8
nemesisreptante #5 nemesisreptante
#1 pues el primero ha sido siempre una basura y el Segundo ha sido bastante activo y defensor de la cultura latina en EEUU desde sus comienzos , no veo la sorpresa por ningún sitio
0
devilinside #6 devilinside
#1 Como dice #5 el Kid Rock ha sido siempre un facha de los cojones, aparte de hacer mierda, lo que tiene en común con Bad Bunny, eso sí
0
manbobi #2 manbobi
Los centrados del mundo están cortados por el mismo patrón. Si no defiendes sus sus supuestos valores eres anti-usa, anti-occidental, etc...
0
#4 marcotolo
los paletos del banjo van a hacer ruido para honrar a otro paleto,
demasiados hijos cosanguineos tiene esta gente como para que alguno no se dispare,
o se intoxique con cualquier mierda que consumen
0
#3 MAJASTRABU
Los Simpsons ya lo hicieron (mas o menos)
Fuente: Yarn share.google/oLfi5DaBqQ2fznue2
0

