Kid Rock dará concierto como "alternativa patriótica" al show de Bad Bunny en Super Bowl

Kid Rock y otros cantantes de country darán un concierto como “alternativa patriótica” al espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny el próximo domingo en el Super Bowl LX, anunció este lunes Turning Point USA, grupo del fallecido líder ultraconservador Charlie Kirk. Con el espectáculo, cuya ubicación aún no es pública, la agrupación conservadora promete celebrar “la fe, la familia y la libertad”.