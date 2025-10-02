edición general
Las 'Kellys' vuelven a denunciar: "El trabajo sube, las nóminas bajan, la ansiedad es diaria"

Las 'Kellys' vuelven a denunciar: "El trabajo sube, las nóminas bajan, la ansiedad es diaria"

Las camareras de piso han vuelto a salir a la calle. Lo han hecho en Benidorm, epicentro turístico de la Comunitat Valenciana, para denunciar una situación que, según afirman, se ha agravado este verano. “La explotación y la sobrecarga de trabajo nos han colmado”, asegura Lorena, miembro del comité de empresa del hotel Sol Meliá Pelícanos.

Supercinexin #2 Supercinexin
Tiene que estar la cosa jodidísima para que te puteen tanto en un trabajo y no consigas ninguna salida a otro empleo.

A veces, desde el Cuñadismo y desde la comodidad de mi empleo, me da la impresión de que toda la energía que pierden estas señoras en "comités de empresa", "sindicatos", "reuniones", "conatos de huelgas" y luego finalmente irse a un rincón, llorar muy fuerte 5 minutos, secarse las lágrimas y volver al tajo a la orden de "sí

astronauta_rimador #5 astronauta_rimador
#2 Seguirían estando a las órdenes del cliente que puede ser un negrero igual y además tendrían que hacerse cargo de la gestión ds una cooperativa.
Hay trabajos que hagas lo que hagas son una mierda.
porto #7 porto
#2 Pero no conseguirían ganar ningún concurso por que no podrían ofrecer los precios a la baja de las otras empresas.
Supercinexin #8 Supercinexin
#7 ¿Empresas como Eulen, donde ellas mismas trabajan? Estaría bueno ver a esas empresas si mañana se les marchasen todas las limpiadoras, a ver a quién llevaban. ¿A negras ilegales? ¿A marroquíes sin papeles? Tan fácil como denunciarlas y se les cae el puto pelo.

Que no hablamos de montar un Google, que hablamos de una empresa de limpieza. Ya eres pobre de miseria y estás explotada, no pierdes nada y puedes empezar limpiando las escaleras de vecinos de tu barrio.
ThugLife #3 ThugLife
La hermana era kelly y trabajaba en putos hoteles de hasta 4 o 5 estrellas que la esplotaban, me caguen su puta madre la estubieron esplotando pero ya la sacamos porque los negocios de la familia ya se montaban bien y no habia necesidad ya de joderse por tan poca pasta.
#4 gershwin
huelga es lo mejor qué pueden hacer.. ahora ningún partido les va a volver a pasear por el parlamento
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Esto lo arreglamos tirando mierda sobre los productos o servicios en redes sociales de las empresas que traten mal a los trabajadores y aplaudiendo y difundiendo las empresas que traten bien a los trabajadores.

Tenemos que operar el mercado, espantar la demanda de los maltratadores y apoyar a los buenos.

Productos malos, caros, comentarlo en redes para hundirles la demanda y que vean que si se portan bien pues les aplaudiremos y consumiremos. Que sea un riesgo tratar mal trabajadores y un beneficio pagar bien.
#6 Samaritan *
El turismo trae bonanza y reparte la riqueza, dicen. Como siempre esto solo es para algunos.
