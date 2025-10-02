Las 'Kellys' vuelven a denunciar: "El trabajo sube, las nóminas bajan, la ansiedad es diaria"

Las camareras de piso han vuelto a salir a la calle. Lo han hecho en Benidorm, epicentro turístico de la Comunitat Valenciana, para denunciar una situación que, según afirman, se ha agravado este verano. “La explotación y la sobrecarga de trabajo nos han colmado”, asegura Lorena, miembro del comité de empresa del hotel Sol Meliá Pelícanos.
etiquetas: trabajo , valencia
A veces, desde el Cuñadismo y desde la comodidad de mi empleo, me da la impresión de que toda la energía que pierden estas señoras en "comités de empresa", "sindicatos", "reuniones", "conatos de huelgas" y luego finalmente irse a un rincón, llorar muy fuerte 5 minutos, secarse las lágrimas y volver al tajo a la orden de "sí
Hay trabajos que hagas lo que hagas son una mierda.
Que no hablamos de montar un Google, que hablamos de una empresa de limpieza. Ya eres pobre de miseria y estás explotada, no pierdes nada y puedes empezar limpiando las escaleras de vecinos de tu barrio.
Tenemos que operar el mercado, espantar la demanda de los maltratadores y apoyar a los buenos.
Productos malos, caros, comentarlo en redes para hundirles la demanda y que vean que si se portan bien pues les aplaudiremos y consumiremos. Que sea un riesgo tratar mal trabajadores y un beneficio pagar bien.