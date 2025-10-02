Las 'Kellys' vuelven a denunciar: "El trabajo sube, las nóminas bajan, la ansiedad es diaria"

Las camareras de piso han vuelto a salir a la calle. Lo han hecho en Benidorm, epicentro turístico de la Comunitat Valenciana, para denunciar una situación que, según afirman, se ha agravado este verano. “La explotación y la sobrecarga de trabajo nos han colmado”, asegura Lorena, miembro del comité de empresa del hotel Sol Meliá Pelícanos.