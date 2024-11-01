Kawamoto Tamayo: el alma musical de los videojuegos

La compositora Kawamoto Tamayo es autora de melodías tan memorables como las marchas militares de 'Senjo no ookami' (Commando; Capcom, 1986), los tétricos temas de 'Daimakaimura' (Ghouls ‘n Ghosts; Capcom, 1988) o los paisajes electrónicos de 'RayForce' (Taito, 1994). Ha firmado decenas de bandas sonoras de videojuegos y otros proyectos musicales, dejando una profunda huella en la industria japonesa durante las últimas cuatro décadas.