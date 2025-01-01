Katapult, la máquina del rock checo celebra 50 años

El segundo grupo checo con más ventas detrás de la banda Olympic. Este hecho presenta de la mejor manera posible la enorme huella que ha dejado una de las leyendas checas del rock en la música del país. Surgida en 1975, la banda que lleva el nombre del antiguo instrumento bélico medieval ha impactado a varias generaciones del país, convirtiéndose en Chequia en sinónimo de melodías notoriamente conocidas. Ya su primer sencillo titulado Autódromo de medianoche (Půlnoční závodní dráha) alcanzó a vender, en 1976, unas 120.000 copias, mientras que