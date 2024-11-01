Kast y la red internacional reaccionaria fabricada en España

A finales del año pasado, la noticia sobre un acto de un think tank de la extrema derecha en el Senado español provocó cierta indignación al saberse que había invitados que pedían la cadena perpetua y hasta la pena de muerte para los homosexuales. La celebración del evento de la Red Política de Valores (PNfV) había sido aprobado por los partidos de la cámara, incluido el PSOE, que cuando saltó la información sobre de qué iba la fiesta se apresuró en rectificar y pedir disculpas por no haber comprobado lo que estaba firmando