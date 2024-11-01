Karmento, Mondra y El Nido presentan la balada folk 'subir subir'

La artista manchega y el artista gallego construyen un tema folk al que se une también el grupo burgalés El Nido. El tema es la primera colaboración entre tres de los nombres más importantes de la nueva ola folclórica. Hay canciones que surgen de forma inesperada, de forma íntima, de forma bonita. Es el caso de la primera colaboración entre la manchega Karmento, el gallego Mondra y los burgaleses El Nido. ‘subir subir’ ya está disponible en plataformas digitales y le acompaña un vídeo dirigido por Daniel Pérez.