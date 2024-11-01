Kalandra - Mitt Hjerte Alltid Vanker  

"Mitt Hjerte Alltid Vanker" de Kalandra se traduce del noruego como "Mi Corazón Siempre Deambula" o "Mi Corazón Siempre Errante", una expresión poética que evoca un sentimiento de nostalgia, búsqueda o anhelo constante, comúnmente usada en la música folk y romántica para describir un corazón que nunca se asienta o que siempre busca algo o a alguien, a pesar de estar físicamente en otro lugar, como se ve en su hermoso video lírico.



La chica que aparece en el vídeo es Katrine Stenbekk, la cantante del grupo.