Kalandra - Mitt Hjerte Alltid Vanker  

"Mitt Hjerte Alltid Vanker" de Kalandra se traduce del noruego como "Mi Corazón Siempre Deambula" o "Mi Corazón Siempre Errante", una expresión poética que evoca un sentimiento de nostalgia, búsqueda o anhelo constante, comúnmente usada en la música folk y romántica para describir un corazón que nunca se asienta o que siempre busca algo o a alguien, a pesar de estar físicamente en otro lugar, como se ve en su hermoso video lírico.

La chica que aparece en el vídeo es Katrine Stenbekk, la cantante del grupo.

1 comentarios
jewel_throne #1 jewel_throne *
Espero que aparezca en el Sub "Música (solo de la buena)", si no es así pido a algún @admin o usuario con "poderes" que la mueva ahí.

Edito: creo que está bien.....
