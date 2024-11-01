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Kairos inicia la construcción del reactor Hermes 2 de IV generación (eng)

La planta Hermes 2 en Oak Ridge, Tennessee, será el primer reactor a escala comercial de la compañía y es el primer reactor Gen IV productor de energía en recibir un permiso de construcción del regulador estadounidense. Hermes 2 es el primer despliegue de Kairos Power en virtud de su acuerdo de 2024 con Google para desarrollar una flota de reactores avanzada. Suministrará hasta 50 MW de electricidad a la red de la Autoridad del Valle de Tennessee, lo que ayudará a descarbonizar los centros de datos de Google en Tennessee y Alabama.

| etiquetas: kairos , hermes 2 , iv generación , triso
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4 comentarios
1 0 0 K 13 Energias
YoSoyTuPadre #3 YoSoyTuPadre *
Estará listo para empezar a operar en 2030 (si no hay retrasos)... largo me lo fías

Si sale bien para cuándo uno de 500MW o 1000MW, en 2040?
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#1 El_dinero_no_es_de_nadie
La empresa ya está construyendo el reactor de demostración de baja potencia Hermes - Hermes 1 - en Oak Ridge, una demostración a escala de la tecnología de reactor de alta temperatura refrigerado por sal de fluoruro KP-FHR de Kairos. Hermes 1, el primer reactor sin agua ligera aprobado para su construcción por la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos, no producirá electricidad, pero el enfoque iterativo de Kairos para el desarrollo hará que las lecciones aprendidas del proyecto…   » ver todo el comentario
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#2 El_dinero_no_es_de_nadie
Kairos Power fabricará módulos de equipos para el reactor Hermes 2 en su Campus de Desarrollo de Fabricación en Albuquerque, New Meixico, y los enviará a Oak Ridge para su ensamblaje. Barnard Construction Company, Inc es el contratista general de ambos proyectos del reactor Hermes.

La estructura civil Hermes 2 aprovechará métodos de construcción modulares, incorporando hormigón prefabricado y una base aislada sísmicamente, y se espera que los métodos de construcción puestos a prueba con la…   » ver todo el comentario
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#4 davidvsgoliat
Make America Chernobyl Again
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menéame