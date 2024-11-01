Kairos inicia la construcción del reactor Hermes 2 de IV generación (eng)

La planta Hermes 2 en Oak Ridge, Tennessee, será el primer reactor a escala comercial de la compañía y es el primer reactor Gen IV productor de energía en recibir un permiso de construcción del regulador estadounidense. Hermes 2 es el primer despliegue de Kairos Power en virtud de su acuerdo de 2024 con Google para desarrollar una flota de reactores avanzada. Suministrará hasta 50 MW de electricidad a la red de la Autoridad del Valle de Tennessee, lo que ayudará a descarbonizar los centros de datos de Google en Tennessee y Alabama.