Kairos inicia la construcción del reactor Hermes 2 de IV generación (eng)

La planta Hermes 2 en Oak Ridge, Tennessee, será el primer reactor a escala comercial de la compañía y es el primer reactor Gen IV productor de energía en recibir un permiso de construcción del regulador estadounidense. Hermes 2 es el primer despliegue de Kairos Power en virtud de su acuerdo de 2024 con Google para desarrollar una flota de reactores avanzada. Suministrará hasta 50 MW de electricidad a la red de la Autoridad del Valle de Tennessee, lo que ayudará a descarbonizar los centros de datos de Google en Tennessee y Alabama.
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Si sale bien para cuándo uno de 500MW o 1000MW, en 2040?
La estructura civil Hermes 2 aprovechará métodos de construcción modulares, incorporando hormigón prefabricado y una base aislada sísmicamente, y se espera que los métodos de construcción puestos a prueba con la… » ver todo el comentario