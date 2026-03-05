Juzgan en Francia a un hombre por homicidio involuntario después de que su pitbull matara a su novia, embarazada de seis meses | Descubre

El caso genera controversia: se cree que el hombre importó ilegalmente al animal, cuya venta está prohibida en el país. El acusado llegó a la escena del suceso antes de que lo hiciera la policía y siempre ha culpado de la muerte de su novia a una jauría de perros de caza. Sin embargo los análisis demuestran que fue el pitbull. Se le acusa de homicidio involuntario por haber permitido que la mujer llevara al animal, llamado Curtis, a pasear solo por el bosque a pesar de que representaba un peligro para ella.