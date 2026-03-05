edición general
Juzgan en Francia a un hombre por homicidio involuntario después de que su pitbull matara a su novia, embarazada de seis meses | Descubre

El caso genera controversia: se cree que el hombre importó ilegalmente al animal, cuya venta está prohibida en el país. El acusado llegó a la escena del suceso antes de que lo hiciera la policía y siempre ha culpado de la muerte de su novia a una jauría de perros de caza. Sin embargo los análisis demuestran que fue el pitbull. Se le acusa de homicidio involuntario por haber permitido que la mujer llevara al animal, llamado Curtis, a pasear solo por el bosque a pesar de que representaba un peligro para ella.

antesdarle #1 antesdarle
"siempre ha culpado de la muerte de su novia a una jauría de perros de caza" ya sabemos la clase de sujeto que podemos perder como sociedad durante un tiempo
Doisneau #8 Doisneau
A mi no me entra en la cabeza que en pleno 2026 no este regulado de forma mas estricta todo el tema este de los PPP. Tener un bicho que es una amenaza para cualquiera porque te salga de los huevos habiendo mil alternativas como animal de compañia es una barbarie.
#4 Grahml *
"Si Curtis es culpable, mátenlo o lo haré yo"

El culpable eres tú, hijo de puta.
#5 Borgiano
#4 Y a Curtis.
#2 oscarcr80
El acusado tiene algo que decir?

Si. Sólo quería jugar, mi señoría.
eltxoa #7 eltxoa
Mejor esperamos hasta después del juico para poder lincharle.
kastanedowski #3 kastanedowski
Que se pudra en la carcel, pero la chica en verdad no tenia ni media neurona?
#6 Pitchford
#3 Salió a pasear con el pitbull para sentirse segura paseando por el bosque... Ironías de la vida..
