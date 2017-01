Los juzgados y la Inspección de Trabajo no están para solucionar los problemas del trabajador

Los juzgados y la Inspección no están para evitar que el trabajador haga horas extras. Hay que entender plenamente el significado de la responsabilidad personal. Es el trabajador quien hace las horas extras ilegales, no la empresa. Si Perico hace horas extras a sabiendas de que no se las van pagar, la responsabilidad de haberlas hecho será suya. De la empresa será la responsabilidad de no habérselas pagado y de no haberlas cotizado a la SS, que es otro asunto completamente distinto.