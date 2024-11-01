·
11
meneos
12
clics
"La juventud barcelonesa se ve obligada a una emigración silenciosa"
Mientras la ciudad atrae al mundo, expulsa a sus propios residentes. La globalización financiera ha convertido las viviendas en activos de inversión, no en espacios para vivir.
|
etiquetas
:
vivienda
,
crisis
,
barcelona
9
2
0
K
139
actualidad
7 comentarios
9
2
0
K
139
actualidad
#1
Vactor20
Barcelona, cada vez mas, es un parque de atracciones para turistas varios. Y nadie hace nada para evitarlo, ni ayuntamiento ni generalitat ni estado.
3
K
43
#2
frankiegth
*
#1
. Son
los billetes
de nacionalidades con mayor poder adquisitivo desplazando a la ciudadanía española,
no
los inmigrantes. Que un milagro me parece que los inmigrantes "sobrevivan" de lo que los nacionales literalmente escapan.
1
K
26
#6
DayOfTheTentacle
#2
Yo no entiendo que gente que cobra el SMI pueda vivir en Barcelona o alededores.
1
K
21
#5
EISev
#1
en Madrid pasa lo mismo aunque tenga menos fama de turismo y es porque hay compradores con más poder adquisitivo que los jóvenes y tiran para arriba el precio
0
K
12
#3
Asimismov
*
¡Fátimaaaaa!
La movilidad exterior de la juventud es por sus ganas de descubrir mundo y la Virgen del Rocío ha reducido el paro.
1
K
26
#7
tierramar
*
Como en Madrid.
www.vozpopuli.com/politica/elecciones-autonomicas-2023/pp-vox-protesta
PP y Vox 'pelean' por el voto de un millón de protestantes, sobre todo en Cataluña y Madrid
El incremento de las iglesias evangelistas en España se debe, entre otros factores, a un flujo migratorio inédito con fieles protestantes de diferentes países del mundo, especialmente de América Latina
0
K
18
#4
DayOfTheTentacle
Bueno, a ver si poco a poco el trabajo se va repartiendo por otros sitios y no todos tenemos que vivir en Barcelona... pero me da que será al revés.
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
