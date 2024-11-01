edición general
"La juventud barcelonesa se ve obligada a una emigración silenciosa"

Mientras la ciudad atrae al mundo, expulsa a sus propios residentes. La globalización financiera ha convertido las viviendas en activos de inversión, no en espacios para vivir.

Vactor20
Barcelona, cada vez mas, es un parque de atracciones para turistas varios. Y nadie hace nada para evitarlo, ni ayuntamiento ni generalitat ni estado.
frankiegth
#1. Son los billetes de nacionalidades con mayor poder adquisitivo desplazando a la ciudadanía española, no los inmigrantes. Que un milagro me parece que los inmigrantes "sobrevivan" de lo que los nacionales literalmente escapan.
DayOfTheTentacle
#2 Yo no entiendo que gente que cobra el SMI pueda vivir en Barcelona o alededores.
EISev
#1 en Madrid pasa lo mismo aunque tenga menos fama de turismo y es porque hay compradores con más poder adquisitivo que los jóvenes y tiran para arriba el precio
Asimismov
¡Fátimaaaaa!
La movilidad exterior de la juventud es por sus ganas de descubrir mundo y la Virgen del Rocío ha reducido el paro.
tierramar
Como en Madrid. www.vozpopuli.com/politica/elecciones-autonomicas-2023/pp-vox-protesta PP y Vox 'pelean' por el voto de un millón de protestantes, sobre todo en Cataluña y Madrid
El incremento de las iglesias evangelistas en España se debe, entre otros factores, a un flujo migratorio inédito con fieles protestantes de diferentes países del mundo, especialmente de América Latina
DayOfTheTentacle
Bueno, a ver si poco a poco el trabajo se va repartiendo por otros sitios y no todos tenemos que vivir en Barcelona... pero me da que será al revés.
