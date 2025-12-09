La justicia obliga a la Seguridad Social a reconocer la Incapacidad Permanente por secuelas de cáncer de mama

El Juzgado de lo Social n.º 6 de Oviedo ha reconocido la Incapacidad Permanente para una mujer tras haber superado un cáncer de mama. Este caso subraya la realidad de miles de mujeres en España que afrontan las consecuencias «físicas, psicológicas y laborales derivadas de la enfermedad», según explican desde Velázquez & Villa Abogados, el despacho que consiguió ganar el caso en los tribunales. Según detallan los abogados, la trabajadora, que desempeñaba su labor en el sector de la limpieza, se sometió al proceso oncológico completo.