La Justicia Europea destroza el relato de Ayuso contra las restricciones en la pandemia

Una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha determinado que las restricciones a la hostelería durante la pandemia no pueden considerarse una "expropiación de facto"

fareway #1 fareway *
Uy, uy, uy... ¿la Justicia Europea también es comunista/golpista/dictadora/sanchista? Habrá que salir de Europa como proponen los fachas europeos.
#2 Leon_Bocanegra
#1 y etarra, no se te olvide que tb son etarras.
reivaj01 #3 reivaj01 *
#2 Y, en vez de tener un retrato del preparao en la pared, tienen una bandera palestina.
#4 Leon_Bocanegra *
#3 tb son amigos de Hamás? Lo tienen todo xD
alcama #5 alcama
Más cosas que ha hecho la justicia europea y que a la izquierda le sudan los cojones:

La Fiscalía Europea archiva la investigación por el contrato de las mascarillas del hermano de Ayuso
www.publico.es/politica/fiscalia-europea-archiva-investigacion-contrat
