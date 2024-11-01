·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
15645
clics
La doble demagogia sobre el colegio de los hijos de Pablo Iglesias y las cuentas de Canal Red
9092
clics
Charlie Kirk, morir como piensas
5186
clics
Mariló Montero le dice a Broncano que ya no se puede decir nada: su respuesta, para esculpirla en piedra
5015
clics
Sánchez, a Feijóo: "Repita conmigo, lo que está pasando en Gaza es un genocidio"
6184
clics
Terremoto en EEUU: una foto demostraría que Epstein le vendió una mujer a Trump por 22.500 dólares
más votadas
401
Charlie Kirk, morir como piensas
514
Feijóo, el falso aristócrata del capital: tres sueldos, mansiones ilegales, y un "no" a la dignidad laboral de 12 millones de trabajadores
445
El guardia civil de Oliva arrestado por torturas a una detenida ya tenía varios atestados por atentado
376
Richard Gere (76 años): “Mi mujer y yo nos hemos propuesto acabar con los sin hogar en España en seis años"
459
Estúpidos, malvados y pringados en la vida pública
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
26
meneos
31
clics
La Justicia Europea destroza el relato de Ayuso contra las restricciones en la pandemia
Una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha determinado que las restricciones a la hostelería durante la pandemia no pueden considerarse una "expropiación de facto"
|
etiquetas
:
ayuso
,
restricciones
,
hostelería
,
pandemia
,
sentencia
22
4
0
K
310
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
22
4
0
K
310
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
fareway
*
Uy, uy, uy... ¿la Justicia Europea también es comunista/golpista/dictadora/sanchista? Habrá que salir de Europa como proponen los fachas europeos.
2
K
51
#2
Leon_Bocanegra
#1
y etarra, no se te olvide que tb son etarras.
1
K
27
#3
reivaj01
*
#2
Y, en vez de tener un retrato del preparao en la pared, tienen una bandera palestina.
0
K
12
#4
Leon_Bocanegra
*
#3
tb son amigos de Hamás? Lo tienen todo
0
K
12
#5
alcama
Más cosas que ha hecho la justicia europea y que a la izquierda le sudan los cojones:
La Fiscalía Europea archiva la investigación por el contrato de las mascarillas del hermano de Ayuso
www.publico.es/politica/fiscalia-europea-archiva-investigacion-contrat
0
K
5
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
La Fiscalía Europea archiva la investigación por el contrato de las mascarillas del hermano de Ayuso
www.publico.es/politica/fiscalia-europea-archiva-investigacion-contrat