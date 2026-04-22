La Justicia da la razón a los vecinos y tumba el palacio de congresos y el recinto ferial de Pozuelo

Los vecinos de Pozuelo se han apuntado una victoria fundamental en su pulso contra el palacio de congresos en la localidad. La sección de lo contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia número 31 de Madrid ha acordado la suspensión cautelar del proyecto impulsado por el ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para la construcción del auditorio, un recinto ferial y un hotel junto al Parque Forestal de Somosaguas, tras la solicitud de la Asociación de Vecinos de Pozuelo de Alarcón por la Calidad de Vida y Contra el Ruido (POZCAVIR).
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No hay nada como tener pasta para tumbar lo que tengas que tumbar.
Que no digo que no tuvieran razón, ojo. Pero eso en otros municipios algo así sería un milagro. Aún teniendo razón.