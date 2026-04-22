La Justicia da la razón a los vecinos y tumba el palacio de congresos y el recinto ferial de Pozuelo

Los vecinos de Pozuelo se han apuntado una victoria fundamental en su pulso contra el palacio de congresos en la localidad. La sección de lo contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia número 31 de Madrid ha acordado la suspensión cautelar del proyecto impulsado por el ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para la construcción del auditorio, un recinto ferial y un hotel junto al Parque Forestal de Somosaguas, tras la solicitud de la Asociación de Vecinos de Pozuelo de Alarcón por la Calidad de Vida y Contra el Ruido (POZCAVIR).