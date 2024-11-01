edición general
La Justicia confirma 433 años de cárcel para un pederasta en serie que 'cazaba' menores en Fortnite

El Tribunal Superior de Madrid avala íntegramente la condena impuesta por contactar con 25 niños a través del videojuego y conseguir que le mandaran imágenes

