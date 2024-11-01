·
La Justicia confirma 433 años de cárcel para un pederasta en serie que 'cazaba' menores en Fortnite
El Tribunal Superior de Madrid avala íntegramente la condena impuesta por contactar con 25 niños a través del videojuego y conseguir que le mandaran imágenes
etiquetas
pederasta
fortnite
tsj
madrid
actualidad
actualidad
