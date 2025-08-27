edición general
La justicia avala al Ibex para reclamar una suma millonaria a Hacienda por la reforma fallida de Montoro de 2016

La justicia avala al Ibex para reclamar una suma millonaria a Hacienda por la reforma fallida de Montoro de 2016

La Audiencia Nacional falla a favor de Telefónica, Orange, Mapfre, ACS y decenas de empresas por el cambio en el impuesto de Sociedades y cuya devolución puede superar los 3.000 millones.

11 comentarios
pazentrelosmundos #1 pazentrelosmundos
Modo lectura.

Son fascistas y no saben gobernar.
#3 feifur
#1 .... para los suyos...
Asimismov #8 Asimismov
#1 #3 y jodernar para los demás.
Black_Txipiron #11 Black_Txipiron
#1 saben gobernar de PM, solo que para su propio bando... ¿cuantos miembros del PP están en los consejos de administración de esas empresas?
Aguarrás #2 Aguarrás
¿Lo van a devolver los responsables Peperonis?.
Ah, no, que eso sería ser responsables de sus actos.
Luego los gilipollas les votan porque "saben gobernar". ¬¬
#4 beltraneja
#2 Hacienda somos todos.
Aguarrás #6 Aguarrás *
#4 Gran eslogan publicitario. :troll:
Pd: Trabajé durante años en la AEAT.
Es un eslógan, tenlo por seguro.
#7 beltraneja
#6 Y muy bueno, vale para todos los supuestos.
#10 Pitchford
Este tipo de medidas recaudatorios que no cumplen la legislación y al cabo de unos años son revocadas por los tribunales son perfectas.. tu gobierno recibe ingresos extras para lo que convenga y luego el gobierno siguiente, con suerte de la oposición, tiene que devolverlos y aumentar el déficit o reducir gastos.. win win..
#9 fremen11
Hala! Otra en la cara después de declarar inconstitucional la amnistía fiscal a sus amigüitos y luego son éstos los que van diciendo gilipolleces sobre la herencia recibida, si es que hay que descojonarse
#5 Madmaxi
Como siempre, sigue el dinero y veras el porqué de ĺas decisiones que se toman..
