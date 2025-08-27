·
6826
clics
Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
4691
clics
Diez lugares del mundo antes de sus históricos monumentos y construcciones más icónicas
3738
clics
Óscar Puente recuerda el estrepitoso ridículo que Alvise Pérez hizo con él y ahora repite con Irene Montero: “Engañabobos”
4083
clics
El ala de un avión de Delta Air Lines se rompió en pleno vuelo con 62 pasajeros: el video del aterrizaje de emergencia
3999
clics
Pirómanos del recorte
publicadas
en cola
La justicia avala al Ibex para reclamar una suma millonaria a Hacienda por la reforma fallida de Montoro de 2016
La Audiencia Nacional falla a favor de Telefónica, Orange, Mapfre, ACS y decenas de empresas por el cambio en el impuesto de Sociedades y cuya devolución puede superar los 3.000 millones.
|
hacienda
,
montoro
4
1
0
K
43
politica
11 comentarios
#1
pazentrelosmundos
Modo lectura.
Son fascistas y no saben gobernar.
2
K
30
#3
feifur
#1
.... para los suyos...
0
K
7
#8
Asimismov
#1
#3
y jodernar para los demás.
1
K
19
#11
Black_Txipiron
#1
saben gobernar de PM, solo que para su propio bando... ¿cuantos miembros del PP están en los consejos de administración de esas empresas?
0
K
10
#2
Aguarrás
¿Lo van a devolver los responsables Peperonis?.
Ah, no, que eso sería ser responsables de sus actos.
Luego los
gilipollas
les votan porque "saben gobernar".
2
K
26
#4
beltraneja
#2
Hacienda somos todos.
1
K
18
#6
Aguarrás
*
#4
Gran eslogan publicitario.
Pd: Trabajé durante años en la AEAT.
Es un eslógan, tenlo por seguro.
0
K
11
#7
beltraneja
#6
Y muy bueno, vale para todos los supuestos.
0
K
7
#10
Pitchford
Este tipo de medidas recaudatorios que no cumplen la legislación y al cabo de unos años son revocadas por los tribunales son perfectas.. tu gobierno recibe ingresos extras para lo que convenga y luego el gobierno siguiente, con suerte de la oposición, tiene que devolverlos y aumentar el déficit o reducir gastos.. win win..
0
K
19
#9
fremen11
Hala! Otra en la cara después de declarar inconstitucional la amnistía fiscal a sus amigüitos y luego son éstos los que van diciendo gilipolleces sobre la herencia recibida, si es que hay que descojonarse
0
K
10
#5
Madmaxi
Como siempre, sigue el dinero y veras el porqué de ĺas decisiones que se toman..
0
K
6
