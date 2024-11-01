edición general
Justicia argentina confirma el procesamiento de Alberto Fernández por violencia de género

La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina confirmó este lunes el procesamiento del expresidente Alberto Fernández (2019-2023) en la causa por violencia de género contra su expareja Fabiola Yañez. La Justicia aceptó, además, el pedido que hizo la defensa del exmandatario para apartar al juez que llevaba la causa, Julián Ercolini, con el fin de "alejar cualquier temor de parcialidad que pudieran albergar las partes" y dispuso que se designe un nuevo magistrado.

