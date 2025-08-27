Un jurado rechaza acusar al hombre que lanzó un sándwich a un policía en Washington

Este rechazo supone un duro golpe para la Administración de Donald Trump. La fiscal general, Pam Bondi, aseguró que este hombre estaba "acusado de un delito grave", sin embargo, los fiscales federales no han conseguido convencer al jurado para que avanzara con estos cargos. La labor del gran jurado consiste en investigar y decidir, tras las pruebas presentadas por los fiscales, y determinar si existen indicios suficientes para acusar a una persona formalmente de un delito y que vaya a juicio.
- Gran jurado: decide que si alguien es o no acusado (vamos si acepta la denuncia de la fiscalía)
- Jurado: esos 12 que salen en las pelis y que deciden si el pavo es culpable o inocente.
El titular está mal, aunque no es culpa de #0, viene mal en la noticia y bien en el cuerpo.
Un gran jurado rechazó aprobar una acusación formal contra el hombre que lanzó un sándwich a un policía en Washington en el marco de las protestas contra el despliegue de la Guardia Nacional en la capital.
También en la página de jurado en español califican el gran jurado como un tipo de jurado:
