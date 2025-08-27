edición general
10 meneos
31 clics
Un jurado rechaza acusar al hombre que lanzó un sándwich a un policía en Washington

Un jurado rechaza acusar al hombre que lanzó un sándwich a un policía en Washington

Este rechazo supone un duro golpe para la Administración de Donald Trump. La fiscal general, Pam Bondi, aseguró que este hombre estaba "acusado de un delito grave", sin embargo, los fiscales federales no han conseguido convencer al jurado para que avanzara con estos cargos. La labor del gran jurado consiste en investigar y decidir, tras las pruebas presentadas por los fiscales, y determinar si existen indicios suficientes para acusar a una persona formalmente de un delito y que vaya a juicio.

| etiquetas: ley , jurado , policía , estados unidos
8 2 0 K 111 actualidad
14 comentarios
8 2 0 K 111 actualidad
Comentarios destacados:    
HeilHynkel #6 HeilHynkel *
A ver que me pierdo yo en los temas judiciales ... pero la Chati(GPT) me lo ha aclarado.

- Gran jurado: decide que si alguien es o no acusado (vamos si acepta la denuncia de la fiscalía)
- Jurado: esos 12 que salen en las pelis y que deciden si el pavo es culpable o inocente.

El titular está mal, aunque no es culpa de #0, viene mal en la noticia y bien en el cuerpo.

Un gran jurado rechazó aprobar una acusación formal contra el hombre que lanzó un sándwich a un policía en Washington en el marco de las protestas contra el despliegue de la Guardia Nacional en la capital.
2 K 40
MoñecoTeDrapo #10 MoñecoTeDrapo *
#6 Está bien la puntualización para que sepamos la diferencia pero en ambos casos (grand jury y petit jury) se trata de jurados. La página de wikipedia en inglés de gran jurado comienza: A grand jury is a jury empowered by law to conduct legal proceedings, investigate potential criminal conduct, and determine whether criminal charges should be brought.
en.wikipedia.org/wiki/Grand_jury
También en la página de jurado en español califican el gran jurado como un tipo de jurado:
es.wikipedia.org/wiki/Jurado
1 K 31
Asimismov #11 Asimismov
#6 si fuese una baguette francesa seguro que estaría ya condenado y en prisión.
0 K 12
Apotropeo #2 Apotropeo
¿ De qué era el bocadillo?
Lo digo porque alguno que me he comido eran para cárcel
3 K 33
#3 R2dC
#2 De subway, por lo que no era ni bocadillo. Por eso han rechazado la acusación. "Como analizaron los irlandeses, eso no es pan por lo que no computa como bocadillo"
5 K 67
Supercinexin #7 Supercinexin
#3 hostia, Subway, qué asco :-S
2 K 31
themarquesito #8 themarquesito
#3 Tiene tanto azúcar (10%), que en Irlanda el pan de Subway se considera legalmente bollería.
3 K 44
Harkon #1 Harkon
Le tendría que haber lanzado cacahuetes que es lo que suelen comer :troll:
2 K 31
#4 R2dC
#1 A ver, cacahuetes o no las instrucciones son claras.  media
1 K 12
#12 Pitchford
Para una persona con condiciones financieras normales a este caso le correspondería una multa.. Para uno de los que se limpian el culo con las multas mientras viven como Dios no quedaría más remedio que aplicar unas vacaciones en la cárcel.
0 K 19
Dene #9 Dene
El eterno error de la ultra derecha es exagerar las sanciones penales....
Si te juzgan por el mismo delito y con mismas penas un acto de protesta "muy leve" como tirar a alguien un bocata, al final tirarle puede merecerte la pena tirarle un martillo de 5kg a la cabeza
1 K 16
reithor #5 reithor
Era de beef jerk, les atacan con grasas saturadas.
0 K 12
#14 sliana
en palestina no habria llegado a juicio, le habrian pegado un tiro en el sitio.
0 K 7
#13 Baneado_por_sincero
El pan era de anteayer: Se considera ladrillo, no bocadillo.
0 K 6

menéame