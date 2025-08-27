Un jurado rechaza acusar al hombre que lanzó un sándwich a un policía en Washington

Este rechazo supone un duro golpe para la Administración de Donald Trump. La fiscal general, Pam Bondi, aseguró que este hombre estaba "acusado de un delito grave", sin embargo, los fiscales federales no han conseguido convencer al jurado para que avanzara con estos cargos. La labor del gran jurado consiste en investigar y decidir, tras las pruebas presentadas por los fiscales, y determinar si existen indicios suficientes para acusar a una persona formalmente de un delito y que vaya a juicio.