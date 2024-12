JURADO Nº 2: Oro parece…

No, no es el broche de oro a la carrera del gran Clint Eastwood. Por razones bien sencillas: me niego a pensar que a sus 94 años este maestro del cine haya firmado su última obra y no habrá una siguiente. Y, pese a la posibilidad de que eso pueda suceder, no estamos ante una de sus mejores películas por mucho que queramos pensar que es la cima de su carrera y forma parte de ese puñado de películas inolvidables que, desde su resurgimiento y reconocimiento en 1992 con SIN PERDÓN, ha ido alimentando su leyenda...