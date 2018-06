Junts pel Sí "sólo buscaba negociar"

Julia Macher ha reconocido que "las palabras de miembros de Junts pel Sí diciendo que no buscaban la independencia, sino negociar, nos sorprendieron a todos, y los periodistas nos preguntamos si nos estaban mintiendo a nosotros o durante los discursos. Llegamos a pensar que no estábamos tan equivocados cuando pensábamos que no llegarían al límite"afirmó Macher. La periodista ha asegurado que estaban dando unos mensajes diferentes a nivel nacional e internacional.