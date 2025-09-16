Junts pacta que las empresas de más de 250 empleados tendrán que atender en catalán incluso fuera de Cataluña

Junts ha anunciado este martes que ha pactado con el Gobierno una reforma legal para que el catalán sea obligatorio para trabajadores de servicios de atención al cliente de empresas de más de 250 trabajadores, que facturen más de 50 millones de euros anuales o que presten servicios básicos de interés general, con independencia de que estén o no ubicadas en Cataluña.
Ahora, si lo que buscas es gresca por politizar un idioma, forocoches es mejor sitio que Menéame. Allí encontrarás gente que reafirme tu sesgo.
Me parto con esta noticia que está muy bien en cuanto a la protección de la lengua, pero la realidad es que muchas llamadas nos entran en catalán por desborde a quien no tenemos el perfil.
Ni me llamo Mar ni resido en Catalunya.
Obviamente a la persona a la que le tenemos que decir "ay sentimos no atenderle en catalán, quiere que le pasemos con el departamento?" , pues por no esperar una… » ver todo el comentario
Los de PP y especialmente VOX son unos impresentables, pero es que se lo ponen a huevo para que se cuelguen estas medallitas.
A mí me ha pasado.
"Junts per Catalunya ha pactado con el Gobierno que las grandes compañías que operan en España tengan que atender al cliente en catalán, cuando así se requiera. El compromiso afecta a aquellas empresas que tienen una plantilla de más de 250 trabajadores o una facturación superior a los 50 millones de euros"
Uno de los dos medios miente. Y sin ser muy fan de el País, me parece que el que miente es el otro.
Vienen a decir lo mismo.
Madre mia que medios más podridos que tenemos!
¿Algún enlace que no sea medios tan sesgados como éste?
Me contesto yo mismo, se refiere a empresas en Cataluña que tengan su sede fuera de ella.
Cómo siempre haciendo trampas.
Incluso la Razón pone éste matiz, si no hubieran sido los primeros en ponerlo en el titular.
"los empleados de las empresas con más de 250 trabajadores o que obtengan beneficios anuales de más de 50 millones de euros a aprender el catalán para atender a sus clientes aunque la sede de la organización no se encuentre en Cataluña"
