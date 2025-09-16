edición general
Junts pacta que las empresas de más de 250 empleados tendrán que atender en catalán incluso fuera de Cataluña

Junts ha anunciado este martes que ha pactado con el Gobierno una reforma legal para que el catalán sea obligatorio para trabajadores de servicios de atención al cliente de empresas de más de 250 trabajadores, que facturen más de 50 millones de euros anuales o que presten servicios básicos de interés general, con independencia de que estén o no ubicadas en Cataluña.

Pertinax #1 Pertinax *
Yo soy puigdemont y le exijo también swahili. Por trolear. Cuela fijo.
#18 pcmaster *
#1 Y Klingon, ya puestos.... xD
#28 Savi
#18 És una llengua oficial a Espanya?
Jointhouse_Blues #44 Jointhouse_Blues
#28 Ojalá.
Fotoperfecta #39 Fotoperfecta *
#18 ¿No has estado nunca en Murcia? :troll:
#24 Savi
#1 Ja és hora que es pugui escriure en català aquí.
Narmer #40 Narmer
#24 Puedes escribir en lo que te dé la gana. Puedes hablar en lo que te dé la gana. Nadie te lo va a impedir ni te van a detener ni multar por ello. Pero si lo que buscas es que te entienda el mayor número de personas, hay idiomas con mayor presencia que otros.

Ahora, si lo que buscas es gresca por politizar un idioma, forocoches es mejor sitio que Menéame. Allí encontrarás gente que reafirme tu sesgo.
Fotoperfecta #41 Fotoperfecta
#24 Ve a la primera página de todas las que llegaron a portada. Verás que originalmente Menéame no tenía ningún problema en que llegaran noticias a portada que fueran en catalán. La tercera noticia que llegó por ejemplo www.meneame.net/?page=11882
Mar_Dominguez_Puig #13 Mar_Dominguez_Puig *
Trabajo en HS, empresa de reparaciones con clientes como segurcaixa Adeslas, a nivel estatal.
Me parto con esta noticia que está muy bien en cuanto a la protección de la lengua, pero la realidad es que muchas llamadas nos entran en catalán por desborde a quien no tenemos el perfil.
Ni me llamo Mar ni resido en Catalunya.

Obviamente a la persona a la que le tenemos que decir "ay sentimos no atenderle en catalán, quiere que le pasemos con el departamento?" , pues por no esperar una…   » ver todo el comentario
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
está dupe, me temo
#7 JGG *
#2 donde está la noticia duplicada? No la veo. La que pone #4 está tumbada.
Jointhouse_Blues #9 Jointhouse_Blues
#7 La enlazó #4
#14 JGG *
#9 #2 Sí, veo que está tumbada porque tenía muro de pago. Así que no es duplicada.
Jointhouse_Blues #16 Jointhouse_Blues
#14 No sabía. Avisaba porque recuerdo haberla visto antes, ni me va ni me viene.
#20 pcmaster
#14 ¡Ah, Pues sí! es muro de pago
alfema #23 alfema
#14 La otra la leí y la leo perfectamente sin muro de pago, igual a unos usuarios sí le aparece y a otros no.
#15 pcmaster *
Esta reforma legal, por mucho que la haya pactado el gobierno von Junts, tiene todos los números para que PP / VOX la recurran ante el Tribunal Constitucional y les den la razón.

Los de PP y especialmente VOX son unos impresentables, pero es que se lo ponen a huevo para que se cuelguen estas medallitas.
Catacroc #21 Catacroc
#15 No le veo mucho sentido a la ley, pero me teneis que aclarar por que concepto la van a tirar los del constitucional, por que no lo veo.
ur_quan_master #22 ur_quan_master
No sé si tendrán que aprender catalán o no. Pero los currelas se van a comer 40 horas en lugar de 37,5 gracias a Junts.
ChatGPT #37 ChatGPT
#22 esas 2,5 puedes dedicarlas a cursos de empresa para aprender catalán
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
pues deberian ser unas risas, que empiecen por Huelva y para arriba, un listado y loles para tots
#27 AlexGuevara
Sería un detalle, tengo entendido que el catalan es llengua oficial según la sagrada Constitución Española. No sé, digo yo
makinavaja #33 makinavaja
#27 En Cataluña hay tres lenguas oficiales, según su estatuto de autonomía: catalán, castellano y aranés, con la misma categoría y con el mismo derecho al uso...
#10 Albarkas
Pero si los primeros que flipan son los empleados en empresas catalanas cuando llaman fuera y tienes la conversación en catalán.
A mí me ha pasado.
#47 JGG
#34 " ...que las grandes compañías que operan en España tengan que atender al cliente en catalán, cuando así se requiera ..."
jdmf #35 jdmf
Atender en catalán hasta en China, pero mejorar la calidad de los empleados por no querer reducir la jornada, eso ya y tal
#8 Cuchifrito
Entonces supongo que hay presupuestos ¿no? ¿O es cambio de nada?
#17 encurtido
#8 Es el patadón p'alante mensual.
#32 JGG
#29 pues en El Pais pone:

"Junts per Catalunya ha pactado con el Gobierno que las grandes compañías que operan en España tengan que atender al cliente en catalán, cuando así se requiera. El compromiso afecta a aquellas empresas que tienen una plantilla de más de 250 trabajadores o una facturación superior a los 50 millones de euros"
#34 Nusku
#32 Y dónde pone lo de fuera de Cataluña o en el resto de España?
#38 Leon_Bocanegra
#32 pues si el país dice "atender al cliente en catalán, cuando así se requiera" y el economista dice que "el catalán sea obligatorio para trabajadores..."

Uno de los dos medios miente. Y sin ser muy fan de el País, me parece que el que miente es el otro.
#45 JGG *
#38 Yo no veo la diferencia. El pais dice que el catalán será obligatorio cuando el cliente lo requiera y el economista dice que los trabajadores de atención al cliente (obviamente no todos, sino los que tengan que atender a catalanes) pues que será obligatorio el catalán.

Vienen a decir lo mismo.
#48 Nusku *
Edit
#31 Nusku *
#29 Qué cabrones, han cambiado el titular! xD

Madre mia que medios más podridos que tenemos!
#19 Nusku *
Ni en el Periódico, ni la Vanguardia ni el País veo lo de en "fuera de Cataluña"

¿Algún enlace que no sea medios tan sesgados como éste?

Me contesto yo mismo, se refiere a empresas en Cataluña que tengan su sede fuera de ella.

Cómo siempre haciendo trampas.
#29 Nusku *
#25 En otros medios hablan de empresas ubicadas en Cataluña con sede fuera.

Incluso la Razón pone éste matiz, si no hubieran sido los primeros en ponerlo en el titular.

"los empleados de las empresas con más de 250 trabajadores o que obtengan beneficios anuales de más de 50 millones de euros a aprender el catalán para atender a sus clientes aunque la sede de la organización no se encuentre en Cataluña"

www.larazon.es/espana/junts-acuerda-sanchez-obligar-empresas-que-cuent
Don_Pixote #36 Don_Pixote *
xD xD xD xD xD Imparabla
#30 Borgiano
Yo si fuera Puchi la próxima le pediría a Sanchinflas que se fokara un cerdo en directo como en el capítulo aquel de Black Mirror, seguramente hasta lo hiciera con tal de seguir una noche más durmiendo en La Moncloa.
Andreham #5 Andreham
Creo que esto es anticonstitucional así que se lo pasarán por el papo y pagaremos todos en unos años.
fofito #6 fofito
#5 por qué es anticonstitucional?
#12 tiesta
Y por qué no el Andaluz , que a mí me gusta más .
tricionide #42 tricionide
pues si hay gente que vota a Junts, como hay gente que vota a VOX
ElBeaver #46 ElBeaver
Prioridades, podían pedir que se trabajaran 35 horas pero eso no vale
#11 Review
quien les vote podrán ser atendidos en catalán fuera de Catalunya con trabajadores haciendo 40 horas a la semana :roll:
#43 re10
No estaria de mas que si tienes que contactar con una empresa con la que has contratado un servició en catalán, cuando tengas que acudir al servicio de atención al cliente lo puedas hacer en el mismo idioma.
DonLenguita #26 DonLenguita
Llegaremos a escuchar o leer que el Púgi va a pedir que en la luna se hable catalán y le dirán que si Lala, tú ve tirando p'lante que si acaso...
