La Junta llama "desajuste menor" a que la Catedral incumpla la Ley con apenas 15 minutos de visitas gratis en vez de un día completo

El consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, confía en que el Cabildo y el delegado territorial resuelvan este problema que viene de atrás, al recordar una "sanción leve" por el mismo motivo en 2023

pazentrelosmundos #1 pazentrelosmundos
Hostia las declaraciones del tal Gonzalo Santoja no tienen desperdicio.
Eso sí, quiso ejemplificar que no hay impunidad para este tipo de incumplimientos, recordando que “la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León estableció una sanción leve en el año 2023 a la Catedral de León por incumplir con la obligatoriedad de establecer horarios de visita gratuita en el monumento”
:shit: :shit: :shit:
