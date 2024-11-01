·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8789
clics
La prostitución del feminismo (o el "sólo soy una chica" dicho con palabras modernas)
8908
clics
Un artista cuela en el Museo de Cera de Madrid esculturas de Ayuso y Almeida como ratas junto a Trump, a Netanyahu de muñeco diabólico y Milei como su perrito
6692
clics
El emoji más usado en twitter en cada país del mundo [mapa] [ENG]
7056
clics
Habla escolta de Abascal. "Me daban ganas de...."
5713
clics
Madrid no es como Tokio
más votadas
621
"Porque me da la gana": el presidente del Parlamento andaluz frena una votación que afectaba a Moreno sobre cribados de cáncer
528
Israel confirma un ataque que ha dejado 40 personas bajo los escombros en ciudad de Gaza tras el acuerdo
319
El vídeo de Miguel Ángel Rodríguez donde reconoce al juez que se inventó que el fiscal general retiró el pacto por “órdenes de arriba”
359
La opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025
287
VÍDEO | Un científico del CSIC fulmina a una diputada de Vox: “Qué patriotismo más extraño”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
5
clics
La Junta llama "desajuste menor" a que la Catedral incumpla la Ley con apenas 15 minutos de visitas gratis en vez de un día completo
El consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, confía en que el Cabildo y el delegado territorial resuelvan este problema que viene de atrás, al recordar una "sanción leve" por el mismo motivo en 2023
|
etiquetas
:
catedral
,
león
,
incumplimiento
5
0
0
K
52
actualidad
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
0
0
K
52
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
pazentrelosmundos
Hostia las declaraciones del tal Gonzalo Santoja no tienen desperdicio.
Eso sí, quiso ejemplificar que no hay impunidad para este tipo de incumplimientos, recordando que “la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León estableció una sanción leve en el año 2023 a la Catedral de León por incumplir con la obligatoriedad de establecer horarios de visita gratuita en el monumento”
0
K
11
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Eso sí, quiso ejemplificar que no hay impunidad para este tipo de incumplimientos, recordando que “la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León estableció una sanción leve en el año 2023 a la Catedral de León por incumplir con la obligatoriedad de establecer horarios de visita gratuita en el monumento”