edición general
8 meneos
11 clics
La Junta se escuda en la protección de datos para no dar la cifra de mujeres que han desarrollado cáncer por fallos en los cribados

La Junta se escuda en la protección de datos para no dar la cifra de mujeres que han desarrollado cáncer por fallos en los cribados

La mayoría del PP en el Parlamento andaluz rechaza la petición de la izquierda de celebrar un pleno para debatir sobre el programa del cribado de cáncer de mama.

| etiquetas: junta , andalucía , protección , datos , mujeres , cáncer , cribado , mama
6 2 1 K 71 actualidad
2 comentarios
6 2 1 K 71 actualidad
#2 uvi
#1 La portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha asegurado este lunes que la administración autonómica no puede “ni confirmar ni desmentir” por “protección de datos” que han sido 22 las mujeres que habrían desarrollado cáncer de mama tras los fallos detectados en el cribado y que habrían afectado a 2.317 pacientes.

¿Quién ha dado el dato de las 22 mujeres afectadas?

Por otro lado esas 22 mujeres son de un hospital, donde supuestamente ocurrieron el 90% de los casos, falta el otro 10%.

Y el numero 22 o 30 no contiene ningún dato personal de nadie, por lo que no hay nada que proteger.
1 K 13

menéame