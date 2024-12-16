edición general
La Junta Central Fallera de València gasta 102.000 euros en alquilar el Roig Arena cuando tiene gratis la Fonteta

El presidente de la Junta Central Fallera, el concejal Santiago Ballester, tirará este año la casa por la ventana para celebrar el acto de elección de la Fallera Mayor de València y su Cort d'Honor el próximo 27 de septiembre. Aunque sea a costa de los contribuyentes y pese a tener espacios propios y donde este tipo de galas ya han sido un éxito. Así, Ballester trasladará el acto al flamante Roig Arena donde se gastará 261.875 euros, IVA incluido.

Ankor #2 Ankor
Tot per l'aire!
3 K 43
Supercinexin #10 Supercinexin
#2 Xe ke això ho pague jo!
2 K 27
kinnikuman #14 kinnikuman
#10 I jo!
Ho paguem tots xé
0 K 7
#15 sarri
#10 Xe ke això ho pague jo pagueu vosatros!
1 K 18
kinnikuman #19 kinnikuman
#15 Mosatros ho paguem xé
0 K 7
valandildeandunie #1 valandildeandunie
Lo más gracioso de todo es que una de las excusas que dan es que habrá más parking.

Cuando resulta que la Fonteta y el Roig Arena tienen el mismo parking al descubierto y está más cerca de la Fonteta que del Roig Arena.

Pero como saben que sus votantes son auténticos retrasados mentales se ven con la libertad de decirlo sin que ninguno diga nada.
3 K 33
obmultimedia #5 obmultimedia
Hay que pagar los favores a Roig, es el Florentino Perez de Valencia
2 K 31
rob #3 rob
El dinero público no es de nadie...
0 K 15
Supercinexin #11 Supercinexin
#3 Sobretodo cuando manda la derecha. Ahí sí que van a calzón quitao.
1 K 26
#25 sarri
#18 Lo normal cuando respondes a alguien es citar, sino se entiende que es un comentario sobre la noticia (y no sobre los comentarios)

De todas formas de un Caudillo tampoco espero mucho...
0 K 11
vviccio #4 vviccio
Así es como reducen las listas de espera y mejoran las escuelas públicas.
0 K 11
mariettica #21 mariettica
#9 si hombre... A la basura no, ya tendrán sobres preparados para ir metiendo
0 K 10
karaskos #12 karaskos
La guinda sería una paella gigante.
Así van.

:palm: Ni Berlanga tenía tanto ingenio.
0 K 7
kinnikuman #24 kinnikuman
#23 Sólo tenías un negativo, y no era mío.
0 K 7
kinnikuman #22 kinnikuman
#20 No, y a tí? Tú pusiste el negativo a mi crítica.
0 K 7
#23 ContracomunistaCaudillo
#22 Me empezaron a llover negativos y he disparado a todos, puede que haya daños colaterales.
0 K 6
Mickimo #7 Mickimo
Putos cracks los romanos con su pan y circo. Aquí no tenemos más que circo.
0 K 6
#6 Turny
Pues depende de las pretensiones, en uno te entran 9000 personas en el otro 20.000. Si lo llenas pues justifica que más gente lo disfrute, si van 10.000 pues dinero tirado.
0 K 6
rojelio #8 rojelio
#6 La única cifra que he podido encontrar es la de la ceremonia de Septiembre 2023, asistieron 7800 personas.
www.lasprovincias.es/fallas-valencia/cortes-honor-valencia-2024-nombre
1 K 19
#9 Turny
#8 pues dinero a la basura.
0 K 6
kinnikuman #16 kinnikuman *
#13 Su calzador, gracias.
Le devuelvo su negativo, gracias.  media
2 K 11
#20 ContracomunistaCaudillo
#16 Te pagan por silenciar críticas?
0 K 6
#17 sarri
#13 :calzador: Como los otros roban, está bien que los míos también. Así nos va...
3 K 22
#18 ContracomunistaCaudillo
#17 No, no ha sido ese mi razonamiento. He intentado responder a los que dicen que esto es cosa del PP.
0 K 6

