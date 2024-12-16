La Junta Central Fallera de València gasta 102.000 euros en alquilar el Roig Arena cuando tiene gratis la Fonteta

El presidente de la Junta Central Fallera, el concejal Santiago Ballester, tirará este año la casa por la ventana para celebrar el acto de elección de la Fallera Mayor de València y su Cort d'Honor el próximo 27 de septiembre. Aunque sea a costa de los contribuyentes y pese a tener espacios propios y donde este tipo de galas ya han sido un éxito. Así, Ballester trasladará el acto al flamante Roig Arena donde se gastará 261.875 euros, IVA incluido.
Ho paguem tots xé
pague jopagueu vosatros!
Cuando resulta que la Fonteta y el Roig Arena tienen el mismo parking al descubierto y está más cerca de la Fonteta que del Roig Arena.
Pero como saben que sus votantes son auténticos retrasados mentales se ven con la libertad de decirlo sin que ninguno diga nada.
De todas formas de un Caudillo tampoco espero mucho...
Así van.
Ni Berlanga tenía tanto ingenio.
Le devuelvo su negativo, gracias.