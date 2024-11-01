edición general
La Junta de Andalucía incumple el cribado de cáncer de mama según la Comisión Europea

La respuesta a la eurodiputada Lina Gálvez advierte sobre la falta de cumplimiento de los protocolos europeos en los programas de detección precoz.

vicus.
Artículo 155 o que devuelvan la competencia en sanidad
candonga1
Mayoría absoluta en las próximas elecciones.

Napoleón sobre España: "Es una chusma de aldeanos guiada por una chusma de curas".
GeneWilder
Que investiguen a fondo, que seguro que en otros tipos de cáncer han hecho lo mismo. Malditos sean.
