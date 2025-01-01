Juliano el Apóstata - El último Emperador pagano - Podcast Documental Historia  

Flavio Claudio Juliano, el emperador que resucitó a los dioses olímpicos, el último gran gobernante de Roma que se negó en rotundo a que la nueva fe cristiana substituyera la milenaria y ancestral cultura y religión que tanta grandeza había dado a la civilización fundada por Rómulo. El último emperador guerrero, el último emperador filósofo. Podcast a la manera de los Pasajes de la Historia de La Rosa de los Vientos, incluso la voz recuerda a la de Cebrián.
Una magnífica novela histórica.
Santiago Posteguillo dijo: "Es una novela muy audaz, donde Vidal intenta reescribir y recuperar a la historia un emperador marcado por el estigma que le puso el cristianismo. Se enfrentó al cristianismo no porque la odiara, sino porque pensaba que la forma en la que se estaban haciendo con el control del gobierno de Roma podía llevar a la desintegración del imperio. No le faltaba razón. Otra cosa es que se pueda justificar cómo intentó revertir aquello".