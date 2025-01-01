Juliano el Apóstata - El último Emperador pagano - Podcast Documental Historia  

Flavio Claudio Juliano, el emperador que resucitó a los dioses olímpicos, el último gran gobernante de Roma que se negó en rotundo a que la nueva fe cristiana substituyera la milenaria y ancestral cultura y religión que tanta grandeza había dado a la civilización fundada por Rómulo. El último emperador guerrero, el último emperador filósofo. Podcast a la manera de los Pasajes de la Historia de La Rosa de los Vientos, incluso la voz recuerda a la de Cebrián.