“Juicio sobre España”: Un ensayo profético acusa a la cultura española de traicionar sus raíces espirituales

“Juicio sobre España”: Un ensayo profético acusa a la cultura española de traicionar sus raíces espirituales

Publicado como PDF libre, “Juicio sobre España: Profecía contra una Nación sin Pacto” es un ensayo literario-profético que desnuda las raíces espirituales del alma española. Desde la expulsión de los judíos en 1492 hasta la idolatría moderna del toro y el fútbol, acusa a España de haber roto su alianza con lo sagrado. ¿Queda redención posible o solo el Juicio del Verbo?

reivaj01 #1 reivaj01
Yo me cago en dios habitualmente, ¿Eso cuenta?
cabobronson #7 cabobronson
#1 en cual?
reivaj01 #9 reivaj01
#7 en el de "mecagüen"
cabobronson #11 cabobronson *
#9 ah!!! Pues como yo!!!
sotillo #8 sotillo
#1 No tanto como lo mío que me cago en la Santa Madre iglesia
Asimismov #14 Asimismov *
#8 La S.M.I. ¿ La jerárquica católica apostólica, romana, capitalista, sin teología de la liberación?
Pointman #12 Pointman
#1 Solo si añades a todos los santos en fila india, como hace mi abuelo.
Powertrip #13 Powertrip
#1 yo me suelo cagar bastante en la virgen. Hay que ser inclusivo
Kantinero #2 Kantinero
#0 es obvio que vienes a hablar de tu libro, suerte.....
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Traicionamos en la Hispania romana (la península ibérica bajo dominio romano, desde el siglo II a. C. hasta comienzos del V d. C.) a sus dioses y así estamos ahora…
SVSRTZ #5 SVSRTZ
¿Y como se sienten esas raíces espirituales por la traición? ¿Están tristes?
CerdoJusticiero #3 CerdoJusticiero
Yo voto "juicio del verbo".
Katapulta2 #10 Katapulta2
Cuando todo dios se intenta apropiar de la palabra de dios, es difícil descubrir la palabra de dios.

Lo que sabemos de dios es que todo ser humano forma parte de dios, y que por lo tanto, todo ser humano que razona contra otro serbñ humano, está razonando contra si mismo. Sea cuál sea su religión.


Dios es cristiano, musulman, budista...


Dios es todo a la vez.. ¿tan difícil es de comprender?
ezbirro #6 ezbirro
Va de retro con lo sagrado que por ahí empiezan muchas burradas.
