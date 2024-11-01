“Juicio sobre España”: Un ensayo profético acusa a la cultura española de traicionar sus raíces espirituales

Publicado como PDF libre, “Juicio sobre España: Profecía contra una Nación sin Pacto” es un ensayo literario-profético que desnuda las raíces espirituales del alma española. Desde la expulsión de los judíos en 1492 hasta la idolatría moderna del toro y el fútbol, acusa a España de haber roto su alianza con lo sagrado. ¿Queda redención posible o solo el Juicio del Verbo?
| etiquetas: profecía , historia , cultura española , antisemitismo , religión , scrolls
Lo que sabemos de dios es que todo ser humano forma parte de dios, y que por lo tanto, todo ser humano que razona contra otro serbñ humano, está razonando contra si mismo. Sea cuál sea su religión.
Dios es cristiano, musulman, budista...
Dios es todo a la vez.. ¿tan difícil es de comprender?