El juicio contra el fiscal general pone el foco en el bulo de Miguel Ángel Rodríguez y cuándo empezó a difundirlo

El arranque del juicio contra el fiscal general por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha servido para ubicar varias fichas en el tablero: las duras críticas de la Abogacía del Estado y la Fiscalía contra la investigación del juez Ángel Hurtado, el enfrentamiento directo entre la Fiscalía General y la Fiscalía de Madrid, y el papel protagonista que tuvo esos días el bulo de Miguel Ángel Rodríguez. Su declaración está prevista para este martes.

makinavaja #2 makinavaja
MAR siempre en el centro de todas las marejadas de mierda... curioso... :-D
1 K 30
autonomator #13 autonomator
#2 Un tipo dañino para el sistema (siempre). Espero el karma le devuelva el daño.
0 K 15
TonyStark #10 TonyStark
#9 las dos Españas, a veces leo cosas como las que me escribes y pienso, joder, ¿que le habrá pasado de niño¿, que experiencias vitales habrán condicionado así su forma de pensar... si fueras nativo digital pues lo tendría claro, tus padres te ponían baby shark en el móvil desde bien pequeñito para que no dieras guerra, y así te has quedado claro... Pero entiendo que como poco ya tienes pelos en los huevos, entonces claro, no lo entiendo...
1 K 21
Kmisetas #11 Kmisetas
#10 Es normal, me pasa lo mismo contigo, lo que yo tengo una explicación clara. Vives en una cámara de eco constante que te impide pensar fuera de lo que es este rebaño.
0 K 6
Kmisetas #1 Kmisetas
Panfletada histórica poniendo el foco en suscojones33.
2 K 19
sotillo #3 sotillo
#1 Vergonzoso no, lo siguiente, el bochornoso espectáculo del Supremo deja muy claro a donde llega la justicia del pp
0 K 10
TonyStark #7 TonyStark
#1 es que el nocaso no tiene más, no hay por donde cogerlo y solo se puede poner el foco en el bulo, como se propagó el bulo, y los periodistas que recibieron el chivatazo antes que el fiscal.

Algo que TODOS sabemos, menos el prevaricador Hurtado por lo visto.
1 K 21
denocinha #8 denocinha
#7 Pidió que le mandaran los emails urgentemente a su correo personal, inmediatamente se filtraron y luego formateó su teléfono y eliminó el correo al que le habían enviado la información.

Si lo hubiese puesto el PP, sería culpable.
0 K 9
Kmisetas #9 Kmisetas *
#7 Los bulos de verdad llevan el sello de la PSOE y su maquinaria mediática. Inventaron que España crecía más que Alemania mientras maquillaban el paro con contratos basura, que la amnistía era “imposible” hasta que hubo que pagarle a Puigdemont, y que los jueces eran “fachas” cuando se atrevían a investigarles. La mentira es su herramienta de gobierno: fabrican el relato, lo lanzan desde RTVE y cuando los pillan, le cambian el nombre y le llaman “progreso”.

Y si piensas que Hurtado prevarica, vas y le denuncias.
4 K -27
cromax #5 cromax
De república bananera.
No sé, a los juristas que de verdad se creen su profesión ¿No les da aunque sea un poco de vergüencita este circo?
0 K 14
Barney_77 #4 Barney_77
Que tiene que ver el borracho de MAR conque se sospeche que el Fiscal General haya o no haya filtrado el correo confidencial?
0 K 13
#6 poxemita
#4 que quieren aplicar la defensa propia por si es condenado.

García Ortiz siente pavor por los bulos y por eso presuntamente filtró el correo.
0 K 12

