El juicio contra el fiscal general pone el foco en el bulo de Miguel Ángel Rodríguez y cuándo empezó a difundirlo

El arranque del juicio contra el fiscal general por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha servido para ubicar varias fichas en el tablero: las duras críticas de la Abogacía del Estado y la Fiscalía contra la investigación del juez Ángel Hurtado, el enfrentamiento directo entre la Fiscalía General y la Fiscalía de Madrid, y el papel protagonista que tuvo esos días el bulo de Miguel Ángel Rodríguez. Su declaración está prevista para este martes.
Algo que TODOS sabemos, menos el prevaricador Hurtado por lo visto.
Si lo hubiese puesto el PP, sería culpable.
Y si piensas que Hurtado prevarica, vas y le denuncias.
No sé, a los juristas que de verdad se creen su profesión ¿No les da aunque sea un poco de vergüencita este circo?
García Ortiz siente pavor por los bulos y por eso presuntamente filtró el correo.