3
meneos
12
clics
Jugar con dos barajas
loc. v. coloq. Actuar engañosamente apoyando al mismo tiempo, o según la ocasión, a dos bandos o posiciones enfrentados. "Han descubierto que el agente secreto jugaba con dos barajas".
|
etiquetas
:
expresiones
,
diccionario
,
español
3
0
0
K
87
Palabrejas
6 comentarios
3
0
0
K
87
Palabrejas
#1
Ripio
*
La IA de guguel dice :
La expresión "jugar a dos barajas"
significa actuar de manera engañosa, apoyando a dos bandos o posiciones enfrentadas a la vez para beneficio propio. Se refiere a la hipocresía y la falsedad, siendo expulsado de un grupo por este comportamiento.
Proceder con doblez
Significado: Engañar apoyando a dos partes en conflicto.
Ejemplo: Un espía que "juega a dos barajas" trabaja para ambos bandos de un conflicto.
Connotación: Es una acción deshonesta y manipuladora
1
K
40
#2
Ripio
BONUS:
www.significadode.org/jugar con dos barajas.htm
Locución adverbio de modo. Indica que alguien actúa con mentiras, engaños y falsedad; que no se muestra claro y recto en sus actitudes y costumbres.Se dice jugar con o "a" dos barajas. Son idénticas expresiones.
Sinónimos de jugar con dos barajas son embustero, fullero, traidor, falso, mentiroso jugar a dos bandas
Antónimos de jugar con dos barajas son honesto mostrar las cartas poner siempre las cartas boca arriba ir recto
"Eres poco fiable, siempre juegas con dos barajas, a dos barajas, como un tramposo".
1
K
40
#6
Ripio
#5
Te explico:
Bug.
Motivo por el cual he cerrado ambos envíos .
Con la última fuente lo ha cogido.
0
K
20
#3
pazentrelosmundos
#0
3 envíos con los mismo?
0
K
20
#4
Ripio
#3
¿Has mirado bien?
Venga, vuelve a mirar.
0
K
20
#5
pazentrelosmundos
#4
si y sigo sin entenderlo...
Tranquilizate.
0
K
20
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
