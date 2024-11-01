edición general
Jugar con dos barajas

Jugar con dos barajas

loc. v. coloq. Actuar engañosamente apoyando al mismo tiempo, o según la ocasión, a dos bandos o posiciones enfrentados. "Han descubierto que el agente secreto jugaba con dos barajas".

La IA de guguel dice :
La expresión "jugar a dos barajas"
significa actuar de manera engañosa, apoyando a dos bandos o posiciones enfrentadas a la vez para beneficio propio. Se refiere a la hipocresía y la falsedad, siendo expulsado de un grupo por este comportamiento.
Proceder con doblez

Significado: Engañar apoyando a dos partes en conflicto.
Ejemplo: Un espía que "juega a dos barajas" trabaja para ambos bandos de un conflicto.
Connotación: Es una acción deshonesta y manipuladora
BONUS:
www.significadode.org/jugar con dos barajas.htm
Locución adverbio de modo. Indica que alguien actúa con mentiras, engaños y falsedad; que no se muestra claro y recto en sus actitudes y costumbres.Se dice jugar con o "a" dos barajas. Son idénticas expresiones.
Sinónimos de jugar con dos barajas son embustero, fullero, traidor, falso, mentiroso jugar a dos bandas
Antónimos de jugar con dos barajas son honesto mostrar las cartas poner siempre las cartas boca arriba ir recto
"Eres poco fiable, siempre juegas con dos barajas, a dos barajas, como un tramposo".
