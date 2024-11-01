Una jueza invalida la prueba biomecánica en un siniestro de tráfico porque no tiene en cuenta la anatomía de las mujeres

Una sentencia pionera declara nulo un informe pericial basado en pruebas de choque con maniquíes que no tuvieron en cuenta la especificidad corporal femenina, por lo que no garantizaba la protección jurídica de una mujer que fue víctima de un accidente de tráfico.
Apesta a neofeminismo dando por sentado que los valores de la simulación eran para una anatomía de hombre cuando en ningún caso se especificaba el sexo.
Por esa razón los modelos de dummies femeninos que se basan únicamente en escalas reducidas de la geometría masculina no representan adecuadamente la antropometría femenina, "lo que puede conducir a subestimar lesiones, secuelas y riesgos reales en mujeres", razona la jueza"