Una jueza invalida la prueba biomecánica en un siniestro de tráfico porque no tiene en cuenta la anatomía de las mujeres

Una jueza invalida la prueba biomecánica en un siniestro de tráfico porque no tiene en cuenta la anatomía de las mujeres

Una sentencia pionera declara nulo un informe pericial basado en pruebas de choque con maniquíes que no tuvieron en cuenta la especificidad corporal femenina, por lo que no garantizaba la protección jurídica de una mujer que fue víctima de un accidente de tráfico.

#4 bizcobollo
Cuando los jueces saben más que científicos o ingenieros.
3
#7 mcfgdbbn3
#4: Si los ingenieros consideran que la anatomía de las personas es una sola o que PI vale 3, es cosa suya, el resto de la sociedad no tenemos porqué seguir eso.
0
#9 bizcobollo
#7 Seguro que es así y viene el juez a ilustrar cómo hacer las simulaciones en accidentes (que se hacen con adultos y niños) y a corregir a los matemáticos respecto al valor de PI.
Apesta a neofeminismo dando por sentado que los valores de la simulación eran para una anatomía de hombre cuando en ningún caso se especificaba el sexo.
0
#12 emachan
#9 Pura propaganda ideológica copiada dentro de una sentencia judicial.
0
placeres #13 placeres
#7 Dicha argumentación se acerca peligrosamente al típico " he hecho mi propia investigación online", me parece equiparable a debates (las vacunas, la forma de la Tierra o la llegada a la Luna.) Cualquier persona puede formarse como ingeniero; no se trata de un gremio exclusivo.

De hecho, en numerosos contextos de la ingeniería es perfectamente válido usar aproximaciones como π = 3, por ejemplo, en cálculos con márgenes de error amplios donde la precisión decimal es irrelevante.…   » ver todo el comentario
0
nemeame #3 nemeame
Y si estas mas gordo que un maniquí de esos también se invalida?
2
#5 nadapasista
#3 claro, yo tengo el centro de gravedad bajo y nunca me caigo, por los huevazos.
0
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#3 Ahora van a tener que hacer coches para conductores de los dos sexos, con diferencias.
0
#11 emachan
#3 No. Las especificaciones específicas solamente existen por el solo hecho de ser mujer.
0
makinavaja #1 makinavaja
Latigazo cervical con perspectiva de género... :-D
1
Kamillerix #2 Kamillerix
#1 Pues a mí me parece muy bien razonado: "La resolución enumera una serie de estudios científicos que evidencian que las mujeres presentan mayor flexibilidad cervical y una cinemática [rama de la física que describe el movimiento de los cuerpos] distinta bajo carga en comparación con los hombres y que además tienen un riesgo superior de sufrir determinadas lesiones en choques de severidad similar.

Por esa razón los modelos de dummies femeninos que se basan únicamente en escalas reducidas de la geometría masculina no representan adecuadamente la antropometría femenina, "lo que puede conducir a subestimar lesiones, secuelas y riesgos reales en mujeres", razona la jueza" :roll:
3
#10 emachan
#2 Encuentro que los jueces son los mejor preparados para opinar sobre cuestiones técnicas.
0
#8 mcfgdbbn3 *
#1: Pues sí, con perspectiva de género. Y así se hacen las cosas, pensando en todas las personas.
0

