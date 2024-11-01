La jueza expulsa a una acusación conspiracionista que la amenazó y que vincula la dana con un ritual satánico

a jueza de la dana ha expulsado del procedimiento a la acusación particular que ejerce la letrada Pilar Esquinas en representación de Yolanda Garrido Rosa, que perdió el pasado 29 de octubre a su hermano, su cuñada y a su sobrino de cuatro años. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra recuerda en el auto dictado este jueves que la mujer la amenazó en una manifestación con neonazis en Madrid y reseña la retahíla de bulos que han amplificado tanto Garrido como su abogada, veterana del mundo conspiranoico.