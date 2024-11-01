Una jueza deja en libertad al detenido por una presunta violación en un 'narcolocal' de Leganés

Tras comparecer ante la jueza, el presunto autor de la violación quedó en libertad con las medidas de una orden de alejamiento respecto a la víctima y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio. Se le investiga por una presunta agresión sexual. Los hechos se produjeron el fin de semana en un 'narcolocal' de la calle San Andrés. Los vecinos indicadon que el indidivuo que lo regenta, un hjombre de nacionalidad marroquí de 29 años con antecedentes, fue detenido el sábado como presunto autor de la violación a la joven...
| etiquetas: leganés , violaciones , machismo , sumisión química
www.meneame.net/story/detenido-hombre-leganes-violacion-sumision-quimi
1. Creo que lo más probable es que este hombre sea culpable en base a sus delitos previos y alta reincidencia.
2. Entiendo la decisión de la jueza. Una privación de libertad es la negación del que probablemente sea el derecho más fundamental del individuo. Debe estar legalmente muy justificada. Quizás se podía alegar riesgo de fuga. No lo sé porque la noticia no lo especifica. Yo habría tirado por aquí con tal de proteger a la muy probable víctima. Quizás la… » ver todo el comentario