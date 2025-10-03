La jueza de la dana rechaza archivar la causa a Salomé Pradas y critica la "falta de decisión ante un riesgo mortal"

En el auto emitido por la jueza Nuria Ruiz Tobarra este viernes 3 de octubre, la magistrada señala que hubo "indicios abrumadores de una conducta negligente" por parte de la imputada. Según la instructora, los indicios de esa negligencia son que las medidas de alerta a la población "fueron inexistentes hasta el envío del mensaje ES-Alert, competencia, que correspondía a la investigada; no se establecieron los recursos humanos en el control de la evolución de los barrancos", lo que califica de "inactividad manifiesta"