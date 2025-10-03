edición general
23 meneos
32 clics
La jueza de la dana rechaza archivar la causa a Salomé Pradas y critica la "falta de decisión ante un riesgo mortal"

La jueza de la dana rechaza archivar la causa a Salomé Pradas y critica la "falta de decisión ante un riesgo mortal"

En el auto emitido por la jueza Nuria Ruiz Tobarra este viernes 3 de octubre, la magistrada señala que hubo "indicios abrumadores de una conducta negligente" por parte de la imputada. Según la instructora, los indicios de esa negligencia son que las medidas de alerta a la población "fueron inexistentes hasta el envío del mensaje ES-Alert, competencia, que correspondía a la investigada; no se establecieron los recursos humanos en el control de la evolución de los barrancos", lo que califica de "inactividad manifiesta"

| etiquetas: salomé pradas , dana , jueza , negligencia
19 4 0 K 269 actualidad
4 comentarios
19 4 0 K 269 actualidad
pitercio #3 pitercio
¿Quiere que la exculpen? No hay vergüenza ni decencia. Civilización sí hay, porque nadie ha ido todavía a darle lo que se merece.
0 K 13
Priorat #4 Priorat
¿Quien ha pedido el archivo? Pero si es la responsable del CECOPI. No puede ser archivada su investigación.
0 K 12
A.more #1 A.more
Está jueza, tristemente, no va a prospperar en el escalafón. Una lastima
0 K 10
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
#1 No se la edad que tendrá pero si pueden la jubilan lo antes posible y si no la cambian el destino a la islas Perejil.
1 K 30

menéame