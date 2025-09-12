edición general
La jueza de la dana pide las imágenes donde se ve a Pradas dar instrucciones sobre la alerta tras negarlo en el juzgado

El requerimiento se produce después de que RTVE divulgara esta semana una grabación que mostraba que la exconsejera de Justicia e Interior imputada en la causa, Salomé Pradas, dió instrucciones sobre el Es Alert, el mensaje masivo a móviles que la Generalitat envió para informar a la población de la magnitud de la tragedia. El vídeo desmonta la tesis de defensa de Pradas, que en su declaración judicial del pasado abril, se desmarcó del aviso y descargó su responsabilidad a los técnicos

pitercio
El colega que envió la cinta a RTVE ya puede ir atento al trabajo mientras tenga, porque al jefe de su jefe le estarán pidiendo explicaciones amistosas.
sarri
#3 Están haciendo purga desde hace un tiempo, yo voto por un "para lo que me queda en el convento..."

O ver como mienten los responsables y tener pruebas materiales de ello, y decir: por mi no será.
Kikoncito
¿perjurio?
Suleiman
Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo.
