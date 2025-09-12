La jueza de la dana pide las imágenes donde se ve a Pradas dar instrucciones sobre la alerta tras negarlo en el juzgado

El requerimiento se produce después de que RTVE divulgara esta semana una grabación que mostraba que la exconsejera de Justicia e Interior imputada en la causa, Salomé Pradas, dió instrucciones sobre el Es Alert, el mensaje masivo a móviles que la Generalitat envió para informar a la población de la magnitud de la tragedia. El vídeo desmonta la tesis de defensa de Pradas, que en su declaración judicial del pasado abril, se desmarcó del aviso y descargó su responsabilidad a los técnicos