edición general
29 meneos
62 clics
Un juez tumba la demanda de 15.000 millones de dólares de Trump a ‘The New York Times’ por difamación

Un juez tumba la demanda de 15.000 millones de dólares de Trump a ‘The New York Times’ por difamación

Nuevo revés en los tribunales para Donald Trump. Un juez federal tumbó este viernes la demanda presentada el martes pasado por sus abogados en Tampa (Florida) contra The New York Times. En ella, pedían al periódico, tal vez el más influyente del mundo, 15.000 millones de dólares por difamación y libelo. Se trata de una cantidad que supera ampliamente la capitalización bursátil de la empresa (casi 10.000 millones actualmente). El magistrado define la demanda como “decisivamente impropia”.

| etiquetas: juez , demanda , trump , new york times , difamación
26 3 0 K 239 actualidad
3 comentarios
26 3 0 K 239 actualidad
Ka1900 #1 Ka1900
He escuchado lo que le ha contestado el juez a Trump y es brutal jajajajajaja......lo ha puesto a caldo.
1 K 30
#3 Suleiman
#1 A este juez les quedan dos telediarios
0 K 14
#2 tobruk1234 *
Votaron a un dictador color zanahorio que en su salsa se lo coman, lo que no entiendo es que Europa le esté lamiendo el escroto a este elemento que solo sabe amenazar con aranceles o agravios y no mire hacia el otro lado de donde parecen venir avances tecnológicos y comercio,
0 K 7

menéame