Un juez tumba la demanda de 15.000 millones de dólares de Trump a ‘The New York Times’ por difamación

Nuevo revés en los tribunales para Donald Trump. Un juez federal tumbó este viernes la demanda presentada el martes pasado por sus abogados en Tampa (Florida) contra The New York Times. En ella, pedían al periódico, tal vez el más influyente del mundo, 15.000 millones de dólares por difamación y libelo. Se trata de una cantidad que supera ampliamente la capitalización bursátil de la empresa (casi 10.000 millones actualmente). El magistrado define la demanda como “decisivamente impropia”.