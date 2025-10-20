El juez suspende por 60 días el juicio por el carbón desaparecido en El Musel

El magistrado del juzgado de primera instancia número 10 de Gijón decretó esta mañana la suspensión del juicio que había señalado para hoy, sobre la reclamación de 52,79 millones de euros de la empresa Telf a la estibadora pública Ebhisa, por el carbón desaparecido de sus instalaciones en 2020 y el lucro cesante. Tanto Ebhisa, controlada por la Autoridad Portuaria de Gijón, como Telf, habían solicitado al magistrado la suspensión el pasado viernes, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Pidieron suspenderlo por 60 días, plazo que concedió el juez.