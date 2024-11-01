edición general
El juez Peinado sabe que hay jueces que actúan por motivaciones políticas

La causa prospectiva del juez Juan Carlos Peinado, con vínculos directos y familiares con el Partido Popular de Madrid, es indubitada. El vecino abulense de Isabel Díaz Ayuso está haciendo un trabajo magnífico para los objetivos de Miguel Ángel Rodríguez"

Y algunos se extrañan aún de que el fiscal general del estado borrara sus mensajes del teléfono.

El juez Peinado pide esa actuación para que esos correos acaben filtrados y publicados en Okdiario y The Objective buscando algo que afecte a la intimidad del presidente aunque no tenga nada de delictivo.
#1 Y algunos se extrañan aún de que el fiscal general del estado borrara sus mensajes del teléfono.
A mi lo que me parece raro es que alguien opine que alguien no pueda borrar lo que le de la gana de su teléfono.
El juez Peinado no pide los correos de Begoña Gómez desde 2018 para dirimir ningún delito porque no lo hay. Es obviamente una petición desproporcionada que busca generar un daño político irreversible. El juez Peinado pide esa actuación para que esos correos acaben filtrados y publicados en Okdiario y The Objective buscando algo que afecte a la intimidad del presidente aunque no tenga nada de delictivo. Se trata de crear una bruma que promueva la campaña de violencia política contra el Ejecutivo, el presidente y su familia. Hacer chirriar los resortes del Estado, como dijo Luis María Ansón.

Un empujoncito más al golpe de estado
Denuncias falsas.
Recordemos una de sus multiples hazaña de tan honorable juez, en un triple asesinato la policia tiene totalmente identificado al sospechoso y pide la orden judicial para la detención a la interpol puesto que el investigado se ha fugado a Alemania. Su eminencia se pasa una semana sin cursar la orden, supongo que sacandose pelotillas de las fosas nasales y luego se va de vacaciones sin cursar la orden.…   » ver todo el comentario
