El juez Peinado pasa al ataque: denuncia al ministro Puente y a periodistas

El juez Juan Carlos Peinado pasa al ataque tras las críticas recibidas por la instrucción que está realizando en el caso de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. El magistrado ha presentado ya varias demandas de conciliación por injurias y calumnias contra varios miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez y contra periodistas.
Así empieza el fascismo, luego vienen los disparos a Calvo Sotelo, a Primo de Rivera o a Charles Kirk.
Ya conocemos la historia. O lo paramos o terminamos en las cunetas.
¿Es injuria o calumnia?