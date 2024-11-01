edición general
El juez Peinado pasa al ataque: denuncia al ministro Puente y a periodistas

El juez Peinado pasa al ataque: denuncia al ministro Puente y a periodistas

El juez Juan Carlos Peinado pasa al ataque tras las críticas recibidas por la instrucción que está realizando en el caso de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. El magistrado ha presentado ya varias demandas de conciliación por injurias y calumnias contra varios miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez y contra periodistas.

cocolisto #2 cocolisto
Hoy día si no te denuncia éste pájaro no eres nadie.Nadie hizo tanto mal al sistema judicial español como éste nefario.
4 K 59
fareway #1 fareway
La única pena para La Razón es que el juez Peinado no sea un Teniente Coronel del ejercito español.
1 K 28
OCLuis #3 OCLuis
Sentirse impune ante la justicia tiene que proporcionar una sensación mejor que si te hubiese tocado la primitiva.
1 K 25
Asimismov #5 Asimismov
Esto de los va de las manos, dos noticias más abajo se denuncia a Stephen King , antes a FGR Ortiz, ahora. Óscar Puente, ...
Así empieza el fascismo, luego vienen los disparos a Calvo Sotelo, a Primo de Rivera o a Charles Kirk.
Ya conocemos la historia. O lo paramos o terminamos en las cunetas.
1 K 24
mariKarmo #7 mariKarmo
Jajajaja y luego nos piden que nos tomemos la justicia en serio jajajaak.
0 K 17
#6 Marisadoro
Decir "Hurtado y Peinado son casos claros de jueces de hacen política"

¿Es injuria o calumnia?
0 K 12
Mickimo #4 Mickimo
El juez Peinado es el nuevo Caiga Quien Caiga. Y hasta se da un aire, no creeis?.
0 K 6

