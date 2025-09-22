El juez Peinado envía a Begoña Gómez a juicio por malversación ante un jurado popular

El magistrado traslada a la esposa del presidente del Gobierno, a su asistente Cristina Álvarez y al delegado Francisco Martínez que se sentarán en el banquillo ante un grupo de ciudadanos y cita a los tres en su juzgado este sábado por la tarde
Y justo en 24 horas llevan a juicio prácticamente sin pruebas a la mujer de Pedro Sánchez y a su hermano. Justo con 24 horas de diferencia y sin una sola prueba sólida.
Es demencial el puticlub que tenemos montado en la justicia de este país y la farsa que es la supuesta democracia heredada del franquismo.
Esto es del lunes:
www.meneame.net/story/jueza-abre-juicio-oral-contra-novio-ayuso-fraude
Esto es del martes:
www.meneame.net/story/audiencia-provincial-badajoz-confirma-procesamie
www.meneame.net/story/ayuso-vincula-procesamiento-hermano-sanchez-aper
Y hoy, miércoles, mandan al banquillo a Begoña.
Pero tal vez te hayas tragado el argumento de Ayuso, que da la vuelta a los acontencimientos. En fin, los librepensadores.
En este caso en concreto es otra aberración más
• 22 de septiembre. Apertura de juicio oral contra González Amado.
www.rtve.es/noticias/20250922/jueza-abre-juicio-oral-contra-pareja-ayu
• 23 de septiembre. Se confirma el procesamiento del hermano de Sánchez.
www.rtve.es/noticias/20250923/audiencia-badajoz-aborda-recursos-contra
• 24 de septiembre. El juez peinado envía a Begoña Gómez a juicio.
www.eldiario.es/politica/juez-peinado-envia-begona-gomez-juicio-malver
Esto es una puta vergüenza.
Osea, que la va a juzgar por malversación pero sin atribuírle el delito de malversación ni decirle qué ha malversado
Y aquí lo dejo, que ya he gastado mucha parte de la mañana en el juez gañán