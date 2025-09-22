edición general
El juez Peinado envía a Begoña Gómez a juicio por malversación ante un jurado popular

El magistrado traslada a la esposa del presidente del Gobierno, a su asistente Cristina Álvarez y al delegado Francisco Martínez que se sentarán en el banquillo ante un grupo de ciudadanos y cita a los tres en su juzgado este sábado por la tarde

21 comentarios
Comentarios destacados:        
txillo
#3 La cosa es muy seria. Pillan robando a todas luces al novio de Ayuso, el cual además trabaja para la sanidad privada a la que se están desviando millones de euros por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y además ambos viven en un duplex sin declarar pagado con dinero que proviene claramente de los actos delictivos del novio de Ayuso.

Y justo en 24 horas llevan a juicio prácticamente sin pruebas a la mujer de Pedro Sánchez y a su hermano. Justo con 24 horas de diferencia y sin una sola prueba sólida.

Es demencial el puticlub que tenemos montado en la justicia de este país y la farsa que es la supuesta democracia heredada del franquismo.
6 K 98
Macnulti_reencarnado
#9 creo que primero salió lo del hermano del perro, pero no me hagas mucho caso.
1 K 10
txillo
#13 No te hago mucho caso, no.

Esto es del lunes:

www.meneame.net/story/jueza-abre-juicio-oral-contra-novio-ayuso-fraude

Esto es del martes:

www.meneame.net/story/audiencia-provincial-badajoz-confirma-procesamie
www.meneame.net/story/ayuso-vincula-procesamiento-hermano-sanchez-aper

Y hoy, miércoles, mandan al banquillo a Begoña.

Pero tal vez te hayas tragado el argumento de Ayuso, que da la vuelta a los acontencimientos. En fin, los librepensadores.
0 K 13
makinavaja
Ha sido enviar a juicio al churri de Ayuso, y a continuación, casualmente, los jueces peperos envian a juicio al hermano de Sanchez, a su mujer, y espera..... :-D :-D :-D :-D
4 K 70
Alcalino
Con la polarozación que hay, como van a encontrar un jurado neutral?

En este caso en concreto es otra aberración más
2 K 33
Leon_Bocanegra
el que pueda hacer ,que haga. Y rapidito que el tema del novio de la loca no se tapa solo.
1 K 21
Desideratum
#3 ¿"Truyo"? ¿Qué es eso? :troll:
0 K 19
Macnulti_reencarnado
#8 suyo, truyo, miyo.
0 K 7
UNX
Yo lo del jurado popular nunca lo he entendido, no tenemos jueces bien pagados por algo?
0 K 11
konde1313
Ningún caso, de hecho:

• 22 de septiembre. Apertura de juicio oral contra González Amado.
www.rtve.es/noticias/20250922/jueza-abre-juicio-oral-contra-pareja-ayu

• 23 de septiembre. Se confirma el procesamiento del hermano de Sánchez.
www.rtve.es/noticias/20250923/audiencia-badajoz-aborda-recursos-contra

• 24 de septiembre. El juez peinado envía a Begoña Gómez a juicio.
www.eldiario.es/politica/juez-peinado-envia-begona-gomez-juicio-malver

Esto es una puta vergüenza.
0 K 11
Chinchorro
"En un auto en el que el juez no detalla los hechos que atribuye a Begoña Gómez y antes incluso de abrir juicio oral, cita a los tres en su juzgado el próximo sábado para informarles. "

Osea, que la va a juzgar por malversación pero sin atribuírle el delito de malversación ni decirle qué ha malversado :troll: :troll: :troll:
0 K 11
makinavaja
#12 Que la va a juzgar, aunque no sabe bien por qué... Increible!!!! :troll: :troll:
0 K 13
Macadam
#7 Exacto, porque, como indica #12, el personaje parece no tenerlo muy claro.

Y aquí lo dejo, que ya he gastado mucha parte de la mañana en el juez gañán xD
0 K 12
Black_Txipiron
¿Ya le ha dado tiempo a analizar los correos de 7 años que pidió a Moncloa hace dos semanas??? De puta risa, oiga.
0 K 10
SeñorPeabody
Cómo debe pintar lo del Pelucas Amador para que este fulano siga a lo suyo.
0 K 7
txutxo
Hay gente a la que deberían obligar a jubilarse. ¿Cuánto le queda a este hombre? ¿Se aburre? ¿Por qué no se dedica a las maquetas? ¿O a ver las obras?
0 K 7
Andreham
#1 El que siente Ayuso y por eso han corrido a mandar a ésta a juicio también jaja
6 K 86
Macnulti_reencarnado
#2 al truyo todes.
0 K 7
Macadam
#1 Normal, con el Peinado echando más leña que pruebas al fuego
2 K 42
Macnulti_reencarnado
#4 en el juicio se verá la leña.
0 K 7

