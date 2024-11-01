·
El juez Pedraz decide imputar a Villarejo por el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán y Podemos
La formación morada también ha pedido extender la querella al comisario Olivera, a García Catalán y a dos miembros del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado
podemos
villarejo
urban
#1
ipanies
No llegará a nada porque en España se aceptan muy bien los golpes de estado blandos como este... Sólo se le levanta un poco la ceja al bipartidismo cuando los afectados son familiares del presidente
3
K
38
#4
TheIpodHuman
*
Villarejo esta esperando ya al fiscal afinador para que le haga un arreglito..
1
K
24
#3
Poligrafo
El daño ya esta hecho, como con lo de Neurona o lo mas reciente contra la esposa de perro xanxe... La derecha juega sucio y a sus votantes les parece bien.
1
K
17
#5
chavi
Eso no salio de Villarejo...
0
K
11
#2
infernaculo725_614899207
Mientras no hagan autocrítica...
0
K
10
