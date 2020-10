Un juez de Oviedo tumba una multa a un conductor señalado como infractor por su exmujer

La mujer culpó a su ex de saltarse un semáforo. Para el hombre,el proceso ha supuesto penar por los juzgados hasta demostrar que no vivía en su antigua casa, no era dueño del vehículo y no era responsable de la infracción, penada con 200€ y retirada de puntos. El juez obliga a pagar las costas al Ayuntamiento por mala fe al haber, razona en la sentencia, tomado solo en consideración el testimonio de ella para eludir la sanción. Asimismo, ha abierto diligencias por un posible delito de usurpación de estado civil y falsedad documental contra ella