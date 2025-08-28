Un juez ordena al distrito escolar de Arkansas retirar los carteles ilegales de los Diez Mandamientos (Eng)

La temeraria apuesta del distrito escolar de Conway por el nacionalismo cristiano se ha saldado con el fracaso de un juez federal que ha ampliado su mandato judicial. Pero después de que emitiera su orden preliminar, los grupos que presentaron la demanda -Asociados Unidos por la Separación de la Iglesia y el Estado, la ACLU de Texas, la ACLU (nacional) y la Fundación para la Libertad de Religión- enviaron una carta a los otros 233 distritos escolares de todo el estado.